La Gazzetta in apertura sulla corsa scudetto: "Tutti i problemi delle cinque favorite. Milan, allarme difesa"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport apre così questa mattina in prima pagina sulla corsa scudetto: "Tutti i problemi delle cinque favorite. Milan, allarme difesa". La Rosea analizza come arrivano Milan, Lazio, Napoli, Juventus e Inter all'inizio del campionato in programma tra poco più di una settimana.

Per quanto riguarda i rossoneri, c'è ancora da sistemare la difesa che ha subito troppi gol nelle amichevole estive. La squadra di Stefano Pioli, in compenso, produce molto in fase offensiva, anche se segna ancora troppo poco. L'obiettivo sarà trovare il giusto equilibrio prima dell'esordio contro il Bologna tra esattamente dieci giorni.