La Gazzetta infonde speranza: "Incontro ok: Camarda più vicino al rinnovo"

vedi letture

La Final Four di Youth League e la corsa ai playoff, che si esaurirà questa domenica con il Milan Primavera impegnato in uno spareggio in casa del Torino alle ore 11, avevano distolto le chiacchiere per un po' di tempo dalla situazione legata al giovane talento rossonero Francesco Camarda. L'attaccante che ha appena compiuto 16 anni ora può firmare il suo primo contratto da professionista ma i discorsi tra il Milan e il suo entourage sono andati complicandosi, anche con altre squadre europee importanti che facevano pressioni.

In tutto questo la Gazzetta dello Sport questa mattina è foriera di aggiornamenti positivi sulla questione Camarda. La rosea titola così: "Incontro ok: Camarda più vicino al rinnovo". Nel sottotitolo viene aggiunto: "C'è un accordo di massima col Milan, da definire nei dettagli. Il progetto è di farlo giocare con la nuova under 23 di Bonera". L'incontro positivo è avvenuto nel corso dell'ultima settimana: il giovane vorrebbe restare al Milan, squadra in cui è cresciuto e di cui è tifoso. Per questo è stata trovata un'intesa di massima che ora va limata nei dettagli. L'intenzione del Milan è farlo firmare dal 1° luglio in avanti.