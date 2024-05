La Gazzetta su Stefano Pioli: "Fantastico addio. Pioli is on fire per l'ultima volta"

Chiaramente le pagine dei principali giornali sportivi che parlano di Milan questa mattina sono interamente dedicate agli addi di Simon Kjaer, Olivier Giroud e Stefano Pioli. In particolare è il tecnico a prendersi la scena, dal momento che il suo saluto ai colori rossoneri è stato il più chiacchierato ma soprattutto perché è stato l'artefice dei successi raggiunti dal Diavolo negli ultimi cinque anni. E così oggi la Gazzetta dello Sport titola così: "Fantastico addio". E poi ancora: "Pioli is on fire per l'ultima volta", con tanto di citazione piolana: "Questo fuoco lo terrò acceso".

Nel sottotitolo vengono celebrati ed elencati tutti i traguardi raggiunti da Pioli con il Milan: "Uno scudetto dopo 11 anni, il ritorno in Champions dopo 7, la seconda miglior media punti nella storia del club: il bottino di un condottiero di successo". E qui non viene citata la semifinale di Champions League, raggiunta per la prima volta dal 2007. Il pubblico rossonero ha riservato a Pioli il giusto tributo ieri sera.