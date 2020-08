La Gazzetta sul mercato rossonero: "In&out: attacco spaziale, ma adesso il Milan ripensa alla difesa"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul mercato rossonero: "In&out: attacco spaziale, ma adesso il Milan ripensa alla difesa". La difesa è il reparto milanista che verrà rivoluzionato di più in questo mercato estivo: si riparte da alcuni capisaldi cme Hernandez, Romagnoli e Kjaer, mentre altri giocatori, come Calabria e Rodriguez, sono destinati ad andare via.