Mercato Milan, Tuttosport: "De Ketelaere e Saelemaekers per arrivare a Zirkzee"

"De Ketelaere e Saelemaekers per arrivare a Zirkzee": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, per arrivare all'attaccante del Bologna, il Milan vorrebbe ottenere una parte dei soldi da investire dalla cessione dei due calciatori belgi attualmente in prestito.

Per riscattare Saelemakers, il Bologna dovrà sborsare 12 milioni di euro, mentre l'Atalanta, per prendere a titolo definitivo De Ketelaere, dovrà versare 23 milioni più bonus nelle casse milaniste. Due giorni fa, Luca Percassi, ad dei bergamaschi, ha confermato la volontà della Dea di attivare l'opzione di riscatto per l'ex Anderlecht.