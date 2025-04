Milan, Leao tornerà titolare contro l'Inter dopo l'inspiegabile panchina di Napoli

Secondo quanto riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola stamattina, dopo l’inspiegabile panchina iniziale di domenica sera a Napoli, Rafael Leao riprenderà il suo posto in attacco dal primo minuto domani nel derby di Coppa Italia valido per la semifinale di andata. La scelta di Sergio Conceicao di preferirgli Joao Felix è stata fallimentare.

Il Milan non può rinunciare a Leao

Il quotidiano spiega poi che è vero che Leao non perfetto e che spesso rende di più a gara in corso quando può sfruttare la propria velocità contro avversari stanchi, ma rinunciare per metà partita a uno degli elementi migliori della rosa milanista non ha senso, soprattutto nel momento decisivo della stagione.