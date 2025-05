La Gazzetta in apertura: "Milan-Bologna è più di una coppa"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan-Bologna è più di una coppa". Domani è il giorno della finale di Coppa Italia e le due squadre si giocano molto di più di un semplice trofeo: se da una parte gli emiliani hanno la chance di tornare a vincere qualcosa dopo tantissimi anni, dall'altra per i rossoneri è fondamentale vincere per avere la certezza di avere un posto in Europa League nella prossima stagione. In ballo c'è poi anche il futuro di Sergio Conceiçao che potrebbe avere più chance di conferma nel caso in cui dovesse alzare anche la Coppa Italia dopo aver già vinto la Supercoppa Italiana da quando è arrivato sulla panchina del Diavolo.

