Il CorSport in prima pagina: "Milan-Bologna, sorpresa Baggio"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera: "Milan-Bologna, sorpresa Baggio". Sugli spalti dello stadio Olimpico ci sarà anche Roberto Baggio, ex giocatore delle due squadre. Intanto, il tecnico rossoblu Italiano ha recuperato sia Odgaard che Ndoye per il match contro i rossoneri. Si inizia poi a parlare già di mercato e ieri è arrivata l'indiscrezione di un forte interessamento del Manchester City per il centrocampista milanista Tijjani Reijnders.

Questo il programma di Milan e Bologna di oggi:

MILAN:

• ore 16.30: conferenza stampa di Sérgio Conceição accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.

• ore 18.00: allenamento presso il Centro Sportivo di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” con i primi 15 minuti aperti ai media.

BOLOGNA:

• ore 15.30: allenamento presso il Centro Sportivo di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” con i primi 15 minuti aperti ai media.

• ore 18.30: conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato da un calciatore nella sala stampa dello stadio “Olimpico” di Roma – durata 30 minuti.