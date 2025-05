CorSera: "La finale di Coppa Italia è uno spareggio per l’Europa. Una missione da 30 milioni"

vedi letture

"La finale di Coppa Italia è uno spareggio per l’Europa. Una missione da 30 milioni": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista della finale di Coppa Italia di domani sera tra Milan e Bologna che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. In palio, oltre al trofeo, ci sarà pure il pass per la prossima Europa League. Visto che in campionato tutte e due le squadre devono inseguire, la strada "più facile" per l'Europa è proprio la Coppa Italia.

Qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League è importante anche a livello economico. Vero che non è la Champions League, ma è certamente meglio di niente: arrivando fino ai quarti, quest’anno la Lazio ha guadagnato attorno ai 30 milioni di euro fra premi Uefa e incassi da stadio.