Milan, Tuttosport titola: "Il Diavolo congelato"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento sul Milan, o meglio, sull’ennesima polverone societario in via Aldo Rossi. "Il Diavolo congelato", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Donnarumma, Ibra e Zaracho: adesso è tutto da rifare. Il licenziamento di Boban e il futuro incerto di Maldini mettono in discussione quanto già imbastito sui rinnovi eccellenti e sui nuovi acquisti. Regna l’incertezza".