Tuttosport titola: "Anche per Giroud c'è aria di rinnovo"

Nella giornata di martedì si è aggregato al gruppo di lavoro di Milanello anche Olivier Giroud, protagonista assoluto della passata stagione, che ha saltato il primo giorno di raduno per il battesimo della figlia. Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport e secondo quanto anticipato ieri dalla redazione di MilanNews.it (QUI), sarebbero stati avviati i primi contatti con l'entourage del francese per il rinnovo. Il titolo infatti recita: "Anche per Giroud c'è aria di rinnovo". Il contratto del bomber transalpino scade nel 2023 e il calciatore, ormai molto maturo, sa che col tempo potrà contribuire con l'esperienza e assumere un ruolo "alla Ibrahimovic". Per la quadra sull'ingaggio non dovrebbe essere difficile trovare un accordo.