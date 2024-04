Verso Juventus-Milan, Gazzetta: "Pioli con le punte titolari e Musah terzino"

In vista di Juventus-Milan di domani alle 18 a Torino, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in merito alla probabile formazione rossonera: "Pioli con le punte titolari e Musah terzino. In mezzo al campo Adli e Reijnders". In attacco, spazio ai "soliti quattro", vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

Vista la grande emergenza in difesa, dove mancheranno diversi giocatori (Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria e Theo Hernandez), il tecnico milanista adatterà Musah ne ruolo di terzino destro, con Florenzi a sinistra e con al centro della retroguardia Thiaw e Gabbia che sono gli unici centrali a disposizione. A centrocampo infine dovrebbe giocare dal primo minuto Adli e Reijnders che sono favoriti su Bennacer.