Atalanta Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro l'Atalanta per la nona giornata di Serie A. Trasferta storicamente insidiosa per i rossoneri, che negli ultimi due precedenti a Bergamo hanno incassato altrettante sconfitte. Ma l'inizio campionato ha dimostrato che la squadra di Allegri sa esaltarsi negli scontri diretti, come nel successo contro il Napoli giocando in 10 contro 11 per mezz'ora e il pareggio sul campo della Juventus, che non si è trasformato in vittoria per un rigore fallito da Pulisic.

Marcatore Atalanta Milan, può essere l'occasione per Nkunku

Dal suo arrivo al Milan, Nkunku ha raccolto soltanto 124 minuti lasciando intravedere buoni numeri. Il francese sta entrando gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri e ha trovato il primo gol (e che gol) in Coppa Italia contro il Lecce. Un problema rimediato con la nazionale francese nel corso della settimana internazionale di ottobre ne ha complicato l'inserimento, tuttavia con Pulisic infortunato e la partita di Bergamo che arriva appena 4 giorni dopo quella contro il Pisa le possibilità di vederlo in campo per questo turno di campionato aumentano.

Pronostico marcatore Atalanta Milan: NKUNKU 3.50 info 3.50 info 3.00 info 3.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione.

Pronostico marcatore Atalanta Milan, Leao è in grande spolvero

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Due partite da titolare e tre reti segnate, in risposta alle critiche pre-pausa nazionali. Il portoghese ha già segnato 4 reti agli orobici in 12 partite, servendo anche 4 assist. Meglio ha fatto solo contro Lecce (5 reti), Cagliari e Fiorentina (6). Con Pulisic ai box, Nkunku non ancora rodato e Gimenez che fatica a trovare la via del gol, la maggior parte delle speranze per un gol sono riposte in Rafa.

Scommesse marcatore Atalanta Milan: LEAO SEGNA 3.50 info 3.05 info 3.75 info 3.50 info

Gimenez marcatore Atalanta-Milan, riuscirà il messicano a sbloccarsi?

Otto presenze, zero reti. Alzi la mano chi si aspettava numeri così deludenti da parte del messicano in campionato. Certo, allargando il discorso alla Coppa Italia troviamo che il Bebote ha fatto anche un gol, contro il Lecce. Ma in Serie A soffre terribilmente: le uscite contro Juventus e Fiorentina erano state incoraggianti, con due rigori procurati. Deciso passo indietro contro il Pisa, dove la coppa con Leao non ha funzionato. Potrebbe partire dalla panchina, ma chi sa che non sia lui il giocatore decisivo a Bergamo.

Atalanta Milan pronostico: GIMENEZ MARCATORE 3.20 info 3.00 info 3.00 info 3.00 info

