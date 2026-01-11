Fiorentina Milan quote marcatore

vedi letture

Il Milan giocherà contro la Fiorentina in una sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci da un deludente pareggio casalingo contro il Genoa a dimostrazione di come la squadra fatichi tremendamente contro avversarie sulla carta alla portata: già 11 i punti persi per strada, ripensando anche al ko contro la Cremonese e ai pareggi contro Pisa, Parma e Sassuolo, oltre all'ultima partita contro gli uomini di Daniele De Rossi. Serve rialzare la testa e si va a Firenze in una trasferta storicamente ostica, contro un avversario in ripresa.

Marcatore Fiorentina Milan, Fullkrug troverà il suo primo gol in rossonero?

Appena annunciato, Niclas Füllkrug è stato gettato nella mischia da Massimiliano Allegri. Scampolo di partita contro il Cagliari per prendere confidenza con i compagni di squadra e col calcio italiano. Entrato a gara in corso anche contro il Genoa non è riuscito a lasciare traccia. Allegri continuerà a puntare su di lui, presumibilmente a partita in corso. Se l'ariete tedesco dimostrerà di essere tornato quello della stagione di Dortmund sarà davvero un grande affare.

Pronostico marcatore Fiorentina Milan: FULLKRUG 3.15 info 3.05 info 3.05 info 3.10 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico marcatore Fiorentina Milan, Leao ha già colpito sei volte

La Fiorentina è una delle vittime preferite di Rafa Leao, che contro i viola è stato capace di segnare fin qui 6 reti in 8 partite. Solo il Cagliari è stato colpito più volte (7) ma a fronte di più partite giocate (11). E quest'anno il portoghese, con Massimiliano Allegri in panchina, agisce più vicino alla porta e il suo contributo in fase realizzativa è fin qui notevole: 7 reti in 12 partite giocate.

Scommesse marcatore Fiorentina Milan: LEAO SEGNA 2.48 info 2.50 info 2.66 info 2.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Milan Genoa, lo statunitense letale come un centravanti

La domanda che ci poniamo è: dove si sarebbe spinto Christian Pulisic, se in questa stagione avesse giocato tutte le partite? Perché fin qui, pur giocando a singhiozzo, costantemente condizionato dagli infortuni, il suo score è di 8 reti in 13 presenze, limitandoci al solo campionato. E in 5 di queste si è limitato a scampoli di gara. La sua efficacia sotto rete è da numero 9 consumato ed è inevitabile pensare a lui come protagonista della partita. Contro la Fiorentina quattro precedenti e una rete segnata, nel ko per 2-1 del 6 ottobre 2024.

Fiorentina Milan pronostico: PULISIC MARCATORE 2.80 info 2.75 info 2.86 info 2.80 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan