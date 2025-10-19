Milan Fiorentina quote marcatore

Il Milan giocherà contro la Fiorentina per la settima giornata di Serie A. Rossoneri che hanno perso la vetta della classifica dopo il pareggio a Torino. Pesa come un macigno il rigore fallito da Christian Pulisic e così Napoli e Roma ora si trovano avanti di due lunghezze. Fiorentina prossimo avversario e in grande crisi: la viola in sei partite non ha ancora vinto.

Marcatore Milan Fiorentina, Leao contro i viola trovò il primo gol in A

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che in questo campionato ha giocato solamente due spezzoni di gara, contro Napoli e Juventus. Nel corso della settimana dedicata alle nazionali ha giocato solamente 30 minuti contro l'Irlanda, lasciando in anticipo il ritiro. Semplice gestione, nessun infortunio di mezzo. E date le condizioni di Pulisic e il rientro di Gimenez dal Messico, è probabile una maglia da titolare per il portoghese. La Fiorentina è uno dei suoi bersagli preferiti: 4 reti segnate in 7 partite, tra cui quella di settembre 2019, la sua prima in Serie A.

Loftus-Cheek marcatore Milan Fiorentina, l'inglese rivitalizzato dalla Nazionale

L'infortunio di Adrien Rabiot dovrebbe spalancare le porte della titolarità a Ruben Loftus-Cheek. L'inglese, dopo la passata stagione da dimenticare, sta tornando quello dei tempi migliori tanto da essere stato convocato dal ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel che lo ha fatto giocare per 20 minuti contro il Galles. Erano 7 anni che non giocava una partita con la sua nazionale. Motivo per cui ci aspettiamo il centrocampista rivitalizzato e pronto a fare grandi cose anche con il Milan.

