Pronostico Milan-Fiorentina, Allegri ha perso con Pioli solamente due volte in 23 partite

Torna il campionato e con esso la corsa al primo posto del Milan. I rossoneri dopo aver assaggiato la vetta grazie al successo contro il Napoli, si ritrovano a -2 proprio dai partenopei e dalla Roma a seguito del pareggio contro la Juventus. La notte di Torino ha lasciato molti rimpianti, dal rigore fallito da Pulisic alle palle gol sprecate da Leao. Ma ha anche dato consapevolezza della forza della squadra. Ora la Fiorentina, avversario storicamente ostico anche a San Siro. Partita tutt'altro che banale, la prima con Stefano Pioli avversario dopo il suo addio ai rossoneri.

Pronostico Milan Fiorentina, la sfida ai raggi X

Stato di forma opposto tra le due squadre, col Milan che si è rialzato immediatamente dal ko contro la Cremonese all'esordio. Da allora 4 vittorie e un pareggio. E difesa blindatissima: un solo gol al passivo, peraltro su calcio di rigore. Fiorentina ancora senza vittorie: i viola hanno ottenuto tre pareggi e altrettante sconfitte e ciò che preoccupa è il deficitario rendimento offensivo: appena 4 reti segnate, una sola in trasferta. In compenso anche la difesa fuori casa è blindata con un solo gol al passivo.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione goal e quella no goal sono di fatto equivalenti ed entrambe si attestano sull'1.85 con un'eccezione che paga il goal da ambo le parti 2 volte la quota. Over 2.5 che arriva a un massimo di 1.88 mentre sono interessanti le quote relative all'Over 3.5 che arriva a pagare 3.20.

Milan Fiorentina pronostico, le ultime notizie

Pausa nazionali che ha creato problemi al Milan, che ha perso tre giocatori. Pervis Estupiñán si è fatto male nell'amichevole contro gli Stati Uniti e ha saltato il secondo test per precauzione. Da valutare il recupero per la partita contro i viola, ma il volo intercontinentale suggerisce un turno di riposo. Inspiegabile la scelta di Mauricio Pochettino di impiegare Pulisic nell'amichevole contro l'Australia, dopo che il ct aveva parlato di problemi fisici di Capitan America. Risultato: problema al bicipite femorale. Rabiot con la Francia ha rimediato una lesione al polpaccio e non ci sarà. Meno grave del previsto il problema rimediato da Saelemaekers col Belgio. Capitolo Fiorentina: da valutare le condizioni di Moise Kean. L'attaccante si è fatto male con l'Italia ma gli esami non hanno evidenziato lesioni. Trauma distorsivo per Pongracic ma non sembra nulla di preoccupante.

Pronostico Milan-Fiorentina, i precedenti

Confronto numero 184 tra le due squadre col bilancio che pende in favore del Milan: 81 vittorie contro le 53 della Fiorentina. Sono 49 i pareggi. Limitandoci alle sfide giocate a San Siro, da cinque anni non c'è storia: il 2-2 dello scorso aprile ha interrotto una striscia di 4 vittorie consecutive del Milan. Ultima gioia viola l'1-3 il 29 settembre 2019, con Marco Giampaolo in panchina e con Rafa Leao che trovò il suo primo gol in Serie A. Confronto numero 24 tra Allegri e Pioli e decisamente sbilanciato in favore del livornese: 15 vittorie a 2. E 6 pareggi.

Milan-Fiorentina pronostico, Leao deve rispondere alle critiche

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che in questo campionato ha giocato solamente due spezzoni di gara, contro Napoli e Juventus. Nel corso della settimana dedicata alle nazionali ha giocato solamente 30 minuti contro l'Irlanda, lasciando in anticipo il ritiro. Semplice gestione, nessun infortunio di mezzo. E date le condizioni di Pulisic e il rientro di Gimenez dal Messico, è probabile una maglia da titolare per il portoghese. La Fiorentina è uno dei suoi bersagli preferiti: 4 reti segnate in 7 partite.

