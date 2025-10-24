Milan Pisa quote marcatore

vedi letture

Il Milan giocherà contro il Pisa per l'ottava giornata di Serie A. Rossoneri che guardano tutti dall'alto in basso riabilitandosi con grande velocità dopo il passo falso all'esordio contro la Cremonese. Sulla carta, contro il Pisa, è l'occasione per consolidare il primato dopo una serie di scontri diretti nei quali la squadra di Allegri ne è uscita bene.

Marcatore Milan Pisa, è l'occasione per Nkunku

Dal suo arrivo al Milan, Nkunku ha raccolto 110 minuti lasciando tuttavia ottime sensazioni. Il francese sta entrando gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri e ha già fatto vedere grandi doti. Il primo gol (e che gol) è arrivato in Coppa Italia contro il Lecce, ora si attende il primo acuto in campionato. Ha saltato la partita contro la Fiorentina poiché acciaccato, ma in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo ed è possibile una sua presenza in campo.

Pronostico marcatore Milan Pisa: NKUNKU info info info info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico marcatore Milan Pisa, Leao in cerca di continuità

Dopo la partita contro la Juventus è finito nell'occhio del ciclone per i gol falliti, Rafa Leao però ha risposto sul campo sbloccandosi contro la Fiorentina e ribaltando una partita che si stava mettendo male. Il portoghese ora è chiamato a dare continuità alle sue prestazioni e dimostrare che l'intuizione di Massimiliano Allegri di metterlo punta centrale è giusta.

Scommesse marcatore Milan Pisa: LEAO SEGNA info info info info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Gimenez marcatore Milan-Pisa, riuscirà il messicano a sbloccarsi?

Fari puntati sul numero 7 rossonero, che in questo campionato complice l'infortunio di Rafa Leao ha quasi sempre giocato titolare. Ultime prestazioni in grande crescita, dove è riuscito a procurarsi due calci di rigore. Tuttavia fa una certa impressione vedere che è ancora a zero nel computo delle reti segnate. Tuttavia i recenti progressi inducono all'ottimismo e questa potrebbe essere la serata giusta per sbloccarsi.

Juventus Milan pronostico: GIMENEZ MARCATORE info info info info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan

