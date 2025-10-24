Milan Pisa quote marcatore

Il Milan giocherà contro il Pisa per l'ottava giornata di Serie A. Rossoneri che guardano tutti dall'alto in basso riabilitandosi con grande velocità dopo il passo falso all'esordio contro la Cremonese. Sulla carta, contro il Pisa, è l'occasione per consolidare il primato dopo una serie di scontri diretti nei quali la squadra di Allegri ne è uscita bene.

Marcatore Milan Pisa, è l'occasione per Nkunku

Dal suo arrivo al Milan, Nkunku ha raccolto 110 minuti lasciando tuttavia ottime sensazioni. Il francese sta entrando gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri e ha già fatto vedere grandi doti. Il primo gol (e che gol) è arrivato in Coppa Italia contro il Lecce, ora si attende il primo acuto in campionato. Ha saltato la partita contro la Fiorentina poiché acciaccato, ma in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo ed è possibile una sua presenza in campo.

Pronostico marcatore Milan Pisa: NKUNKU
Pronostico marcatore Milan Pisa, Leao in cerca di continuità

Dopo la partita contro la Juventus è finito nell'occhio del ciclone per i gol falliti, Rafa Leao però ha risposto sul campo sbloccandosi contro la Fiorentina e ribaltando una partita che si stava mettendo male. Il portoghese ora è chiamato a dare continuità alle sue prestazioni e dimostrare che l'intuizione di Massimiliano Allegri di metterlo punta centrale è giusta. 

Scommesse marcatore Milan Pisa: LEAO SEGNA
Gimenez marcatore Milan-Pisa, riuscirà il messicano a sbloccarsi?

Fari puntati sul numero 7 rossonero, che in questo campionato complice l'infortunio di Rafa Leao ha quasi sempre giocato titolare. Ultime prestazioni in grande crescita, dove è riuscito a procurarsi due calci di rigore. Tuttavia fa una certa impressione vedere che è ancora a zero nel computo delle reti segnate. Tuttavia i recenti progressi inducono all'ottimismo e questa potrebbe essere la serata giusta per sbloccarsi.

Juventus Milan pronostico: GIMENEZ MARCATORE
