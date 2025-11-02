Milan Roma quote marcatore

Il Milan giocherà contro la Roma nella decima giornata di Serie A. Scontro al vertice, con i giallorossi che si trovano al comando della classifica a pari punti col Napoli e la squadra di Massimiliano Allegri che vincendo avrebbe l'opportunità di operare l'aggancio. E con San Siro che è pronto a vestire l'abito delle migliori occasioni.

Marcatore Milan Roma, può essere l'occasione per Nkunku

Dal suo arrivo al Milan, Christopher Nkunku ha raccolto soltanto 169 minuti lasciando intravedere buoni numeri. Il francese sta entrando gradualmente nei meccanismi di Massimiliano Allegri e ha trovato il primo gol (e che gol) in Coppa Italia contro il Lecce. Un problema rimediato con la nazionale francese nel corso della settimana internazionale di ottobre ne ha complicato l'inserimento, tuttavia con Pulisic e Gimenez infortunati e il minutaggio che è aumentato nell'ultima partita, la possibilità di vederlo protagonista contro i giallorossi aumenta.

Pronostico marcatore Milan Roma, Saelemaekers e la legge dell'ex

Fari puntati sul numero 56 belga, che l'anno scorso è stato tra i protagonisti nella Roma di Claudio Ranieri, risultando come uno dei migliori per rendimento. Al punto da convincere il Milan a riprenderlo, respingendo le offerte proprio dai giallorossi e dandogli una maglia da titolare. Nel 3-5-2 è assolutamente imprescindibile e l'occasione di segnare il classico gol dell'ex è ghiotta: del resto la Roma è proprio la vittima preferita di Saelemaekers, alla quale ha segnato già 3 reti.

