Milan Torino quote marcatore
Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan sfida il Torino in una partita valida per la 30ª giornata di Serie A e che potrebbe tenere vivo l'interesse nella corsa al titolo. Rossoneri che devono stare attenti alla squadra di Roberto D'Aversa che dal suo arrivo hanno vinto 2 partite e fatto soffrire il Napoli nell'unico ko subito. Per il Diavolo servirà una prestazione ben diversa da quella vista all'Olimpico di Roma.
Marcatore Milan Torino, Rabiot vuole ripetersi dopo l'andata
Saltata l'ultima partita per squalifica, Adrien Rabiot è pronto a far sentire il suo peso nel centrocampo rossonero. Troppo importante la sua presenza e le statistiche sono indicative: in questo campionato il Milan ha giocato 9 partite senza di lui, vincendo solo in 3 occasioni. Proprio contro il Torino è arrivato il suo primo gol stagionale, una rete che ha avviato una clamorosa rimonta, da 2-0 per i granata a 2-3 per il Diavolo. Da allora Rabiot ha segnato altre 3 reti, sempre in trasferta. San Siro aspetta ancora di gioire per un gol del francese.
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Ricci marcatore in Milan-Torino: attenzione al possibile gol dell'ex
La legge dell'ex è vecchia come il gioco del calcio e Samuele Ricci ha l'occasione di colpire quella che è stata la sua squadra per tre anni e mezzo. Non sarebbe la prima volta, nel caso: proprio con la maglia del Toro segnò all'Empoli, squadra in cui Ricci è cresciuto calcisticamente. Da quando è al Milan il centrocampista ha segnato un gol, contro l'Atalanta.
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Pulsiic marcatore in Milan Torino. Lo statunitense segnò una doppietta all'andata
A digiuno dal 28 dicembre, quando trovò la rete contro il Verona, Christian Pulisic è atteso come uno dei protagonisti di questa sfida. L'americano è stato decisivo all'andata dove, da subentrato, ha segnato due reti portando il Milan a completare una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3. Quella contro i granata è l'ultima marcatura multipla. Il suo bilancio complessivo contro il Toro è di 3 reti in 5 partite: non male.
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