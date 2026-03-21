Milan Torino quote marcatore

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Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan sfida il Torino in una partita valida per la 30ª giornata di Serie A e che potrebbe tenere vivo l'interesse nella corsa al titolo. Rossoneri che devono stare attenti alla squadra di Roberto D'Aversa che dal suo arrivo hanno vinto 2 partite e fatto soffrire il Napoli nell'unico ko subito. Per il Diavolo servirà una prestazione ben diversa da quella vista all'Olimpico di Roma.

Marcatore Milan Torino, Rabiot vuole ripetersi dopo l'andata

Saltata l'ultima partita per squalifica, Adrien Rabiot è pronto a far sentire il suo peso nel centrocampo rossonero. Troppo importante la sua presenza e le statistiche sono indicative: in questo campionato il Milan ha giocato 9 partite senza di lui, vincendo solo in 3 occasioni. Proprio contro il Torino è arrivato il suo primo gol stagionale, una rete che ha avviato una clamorosa rimonta, da 2-0 per i granata a 2-3 per il Diavolo. Da allora Rabiot ha segnato altre 3 reti, sempre in trasferta. San Siro aspetta ancora di gioire per un gol del francese.

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Ricci marcatore in Milan-Torino: attenzione al possibile gol dell'ex

La legge dell'ex è vecchia come il gioco del calcio e Samuele Ricci ha l'occasione di colpire quella che è stata la sua squadra per tre anni e mezzo. Non sarebbe la prima volta, nel caso: proprio con la maglia del Toro segnò all'Empoli, squadra in cui Ricci è cresciuto calcisticamente. Da quando è al Milan il centrocampista ha segnato un gol, contro l'Atalanta.

Scommesse marcatore Milan-Torino: RICCI SEGNA 6.80 info 6.50 info 6.00 info 6.03 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulsiic marcatore in Milan Torino. Lo statunitense segnò una doppietta all'andata

A digiuno dal 28 dicembre, quando trovò la rete contro il Verona, Christian Pulisic è atteso come uno dei protagonisti di questa sfida. L'americano è stato decisivo all'andata dove, da subentrato, ha segnato due reti portando il Milan a completare una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3. Quella contro i granata è l'ultima marcatura multipla. Il suo bilancio complessivo contro il Toro è di 3 reti in 5 partite: non male.

Milan Torino pronostico: PULISIC MARCATORE 2.06 info 2.15 info 2.10 info 2.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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