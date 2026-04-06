Napoli Milan quote marcatore

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Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan sfida il Napoli nella partita conclusiva della 31ª giornata di Serie A, di fatto uno spareggio dalla quale uscirà la rivale dell'Inter nella corsa al titolo. Rossoneri che si sono sempre distinti per le ottime prestazioni negli scontri diretti, ma occhio al Napoli che sta via via recuperando i migliori giocatori ed è lanciatissimo, reduce da 4 vittorie consecutive.

Marcatore Napoli Milan, Rabiot a caccia del primo gol contro i partenopei

C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza Rabiot. Col francese in campo la media punti dei rossoneri è di 2.38. Senza, un misero 1,44. Cinque reti segnate e cinque assist, logico aspettarsi da lui anche un ruolo da protagonista in una partita crocevia della stagione del Diavolo. Curiosamente, nei 12 precedenti contro i partenopei, Rabiot non ha mai segnato.

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Leao marcatore in Napoli-Milan: si attende il ritorno del portoghese

Dopo aver saltato l'ultima partita di campionato ed essere stato tolto dai convocati del ct del Portogallo, Rafa Leao ha speso queste due settimane per rimettersi in forma. Il numero 10 giocò una delle migliori partite in rossonero proprio al "Maradona", nella sfida dei quarti di finale di Champions League del 2023, dove mandò in tilt la difesa dei partenopei. Storica anche la doppietta nell'incredibile 0-4 in campionato. 9 reti in questo torneo, ultima gioia personale un mese fa contro la Cremonese.

Scommesse marcatore Napoli-Milan: LEAO SEGNA 3.35 info 3.40 info 3.50 info 3.20 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Napoli Milan. Lo statunitense ha già colpito all'andata

A digiuno dal 28 dicembre, quando trovò la rete contro il Verona, Christian Pulisic è atteso come uno dei protagonisti di questa sfida. L'americano è stato decisivo all'andata dove ha propiziato il gol del vantaggio di Saelemaekers e firmato il raddoppio. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, Capitan America è un giocatore che può sempre tirar fuori il coniglio dal cilindro, specie nelle partite importanti come questa.

Napoli Milan pronostico: PULISIC MARCATORE 3.50 info 3.35 info 3.40 info 3.25 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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