Parma Milan quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Parma nell'undicesima giornata di Serie A. Grande occasione per i rossoneri contro una squadra che non vince dal 20 settembre e che si ritrova col peggior attacco del campionato. Ma attenzione perché già in questo campionato il Diavolo ha perso punti contro le provinciali, leggasi Cremonese e Pisa
Marcatore Parma Milan, si sbloccherà Nkunku?
Con l'infortunio di Santiago Gimenez e un Pulisic che presumibilmente non partirà dall'inizio, con ogni probabilità vedremo al fianco di Rafa Leao il francese Christopher Nkunku. L'ex Chelsea è ancora a secco in Serie A, fermo al gol contro il Lecce. Nell'ultimo turno contro la Roma ha giocato la sua prima partita da titolare, fermandosi al palo. In carriera, soprattutto a Lipsia, ha dimostrato di avere una certa confidenza con la rete: nella stagione 2021/22 arrivò a 20 gol in Bundesliga. Serve solo sbloccarsi.
Pronostico marcatore Parma Milan, Pavlovic ci ha preso gusto
È stato il match winner della sfida contro la Roma, segnando il secondo gol in campionato dopo quello suo malgrado inutile contro la Cremonese. Strahinja Pavlovic sta migliorando notevolmente le sue prestazioni, dopo le difficoltà della scorsa stagione. Dove comunque aveva dato un assaggio delle sue qualità anche offensive, dove segnò due reti contro Lazio e Udinese. Non segnò, ma fu decisivo, contro il Parma lo scorso anno a San Siro dove si procurò un rigore e servì l'assist per il 3-2 definitivo di Chukwueze. Attenzione quinti al serbo come marcatore a sorpresa.
Leao marcatore Parma Milan, il portoghese ha colpito gli emiliani una sola volta
Non si può certo definire il Parma come vittima preferita di Rafa Leao. In sei partite giocate contro gli emiliani, il numero 10 del Milan ha segnato una sola volta, nel successo per 1-3 al "Tardini" dell'aprile del 2021. In quell'occasione entrò all'84' e mise il punto esclamativo sulla partita. Le quattro reti segnate in questo campionato sono arrivate tutte in casa. Che sia l'occasione per sbloccarsi anche lontano da San Siro?
