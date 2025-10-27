Pronostico Atalanta-Milan, i rossoneri non espugnano Bergamo da 4 anni

Milan nuovamente in campo, quattro giorni dopo il deludente pareggio contro il Pisa che è costato ai rossoneri il primo posto in classifica, ora in mano a Napoli e Roma. Rossoneri che paradossalmente hanno sofferto di più contro le provinciali, ricordando anche il clamoroso ko all'esordio contro la Cremonese. Ma quando il gioco si fa duro la squadra risponde presente e il prossimo impegno è di quelli tosti, sul campo dell'Atalanta.

Pronostico Atalanta Milan, la sfida ai raggi X

Un buono stato di forma nel complesso tra le due squadre, con l'Atalanta che è l'unica squadra di Serie A ancora imbattuta. La Dea non ha rivali anche alla voce pareggi, ben 6 in 8 partite e 5 dei quali per 1-1. Segno X che è comparso nelle ultime 4 gare, con l'ultimo, successo che risale al 21 settembre sul campo del Torino (0-3). Una sola vittoria casalinga fin qui, il 4-1 contro il Lecce del 14 settembre. Milan che ha pareggiato 2 delle ultime 3 partite e che nelle tre trasferte giocate non ha ancora incassato reti, unica delle 20 squadre di serie A.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" che trova un picco di 1.67 è più probabile del "no goal", quotata a un 2.25. C'è fiducia per una partita con almeno 3 reti, infatti la quota Over 2.5 paga fino a 1.88. Di discosta di poco l'Under 2.5 che paga fino a 1.98 la giocata.

Atalanta Milan pronostico, le ultime notizie

Juric senza Scalvini e Kolasinac in difesa, ma Juric dovrebbe tornare alla difesa a 3 con Kossounou a riprendersi una maglia da titolare. Ballottaggio Krstovic-Scamacca per il ruolo di punta centrale, prevista la conferma dell'ex Charles De Ketelaere. Allegri studia qualche cambio rispetto al deludente pari contro il Pisa, con Loftus-Cheek che potrebbe insidiare il posto a Ricci a centrocampo e Gimenez, altamente deludente nell'ultima partita, che potrebbe lasciare il posto a Nkunku o al già citato Loftus-Cheek che potrebbe agire da trequartista a supporto di Leao.

Pronostico Atalanta-Milan, i precedenti

Confronto numero 149 tra le due squadre col bilancio che pende nettamente in favore del Milan: 69 vittorie contro le 31 dell'Atalanta. 48 i pareggi. Se ci limitiamo alle ultime 5 partite però non c'è storia, con gli orobici che hanno vinto in 4 occasioni e un pareggio. Milan che non espugna Bergamo da ottobre 2021, stagione dello scudetto: Calabria, Tonali e Leao furono gli autori dei tre gol rossoneri. L'ultimo pari è dell'agosto 2022: 1-1. Gli ultimi 4 confronti a Bergamo hanno visto reti da ambo le parti e in 3 casi con Over 2.5. Massimiliano Allegri ha perso 6 volte in 30 confronti contro l'Atalanta, l'ultimo dei quali nel novembre 2021 quando era alla guida della Juventus. In 10 confronti fra Juric e Allegri il croato ha vinto una volta sola, ormai 9 anni fa: Genoa-Juventus 3-1 del novembre 2016.

Atalanta-Milan pronostico, Leao è caldo

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Due partite da titolare e tre reti segnate, in risposta alle critiche pre-pausa nazionali. Il portoghese ha già segnato 4 reti agli orobici in 12 partite, servendo anche 4 assist. Meglio ha fatto solo contro Lecce (5 reti), Cagliari e Fiorentina (6). Con Pulisic ai box, Nkunku non ancora rodato e Gimenez che fatica a trovare la via del gol, la maggior parte delle speranze per un gol sono riposte in Rafa.

