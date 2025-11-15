Pronostico Azerbaigian-Francia, per Nkunku è l'occasione per convincere Deschamps
La Francia si è qualificata all'ottavo Mondiale consecutivo con un turno d'anticipo. Travolta l'Ucraina, les jeux sont fait e la partita conclusiva contro l'Azerbaigian sarà pura formalità e sopratutto l'occasione per il commissario tecnico Didier Deschamps di poter sperimentare. Assente Adrien Rabiot, sono Mike Maignan e Christopher Nkunku i rappresentanti milanisti nella selezione. Con quest'ultimo chiamato a convincere il commissario tecnico a portarlo in Nord America.
Nkunku marcatore in Azerbaigian-Francia. Segnare per convincere Deschamps a portarlo ai Mondiali
Il livello di qualità complessiva, la Francia ha pochissimi rivali, soprattutto in attacco. Per questo anche una partita che non ha più nulla da dire come Azerbaigian-Francia può significare tantissimo per chi non ha ancora la certezza di far parte del gruppo dei convocati per la fase finale dei Mondiali. Uno di essi è Christopher Nkunku, che Deschamps ha convocato nelle ultime due finestre internazionali, concedendogli semrpe scampoli di partita. Il milanista, pur avendo giocato 96' spalmati in tre partite è riuscito anche a trovare il gol contro l'Islanda. Una prestazione convincente e una rete a Baku potranno valere tantissimo per l'ex Chelsea, che nel frattempo sta cercando anche di convincere Massimiliano Allegri al Milan.
