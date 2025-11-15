Pronostico Azerbaigian-Francia, per Nkunku è l'occasione per convincere Deschamps

Pronostico Azerbaigian-Francia, per Nkunku è l'occasione per convincere DeschampsMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Francia si è qualificata all'ottavo Mondiale consecutivo con un turno d'anticipo. Travolta l'Ucraina, les jeux sont fait e la partita conclusiva contro l'Azerbaigian sarà pura formalità e sopratutto l'occasione per il commissario tecnico Didier Deschamps di poter sperimentare. Assente Adrien Rabiot, sono Mike Maignan e Christopher Nkunku i rappresentanti milanisti nella selezione. Con quest'ultimo chiamato a convincere il commissario tecnico a portarlo in Nord America.

Nkunku marcatore in Azerbaigian-Francia. Segnare per convincere Deschamps a portarlo ai Mondiali

Il livello di qualità complessiva, la Francia ha pochissimi rivali, soprattutto in attacco. Per questo anche una partita che non ha più nulla da dire come Azerbaigian-Francia può significare tantissimo per chi non ha ancora la certezza di far parte del gruppo dei convocati per la fase finale dei Mondiali. Uno di essi è Christopher Nkunku, che Deschamps ha convocato nelle ultime due finestre internazionali, concedendogli semrpe scampoli di partita. Il milanista, pur avendo giocato 96' spalmati in tre partite è riuscito anche a trovare il gol contro l'Islanda. Una prestazione convincente e una rete a Baku potranno valere tantissimo per l'ex Chelsea, che nel frattempo sta cercando anche di convincere Massimiliano Allegri al Milan.

Pronostico Azerbaigian-Francia: NKUNKU SEGNA
admiralbet2.15info
betflag2.05info
netwin2.15info
starcasino2.18info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
admiralbetfino a 6.000 euro, con 1.000€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE


Leggi anche le nostre guide su:
- Quote Maggiorate Milan
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
 