Pronostico Azerbaigian-Francia, per Nkunku è l'occasione per convincere Deschamps

vedi letture

La Francia si è qualificata all'ottavo Mondiale consecutivo con un turno d'anticipo. Travolta l'Ucraina, les jeux sont fait e la partita conclusiva contro l'Azerbaigian sarà pura formalità e sopratutto l'occasione per il commissario tecnico Didier Deschamps di poter sperimentare. Assente Adrien Rabiot, sono Mike Maignan e Christopher Nkunku i rappresentanti milanisti nella selezione. Con quest'ultimo chiamato a convincere il commissario tecnico a portarlo in Nord America.

Nkunku marcatore in Azerbaigian-Francia. Segnare per convincere Deschamps a portarlo ai Mondiali

Il livello di qualità complessiva, la Francia ha pochissimi rivali, soprattutto in attacco. Per questo anche una partita che non ha più nulla da dire come Azerbaigian-Francia può significare tantissimo per chi non ha ancora la certezza di far parte del gruppo dei convocati per la fase finale dei Mondiali. Uno di essi è Christopher Nkunku, che Deschamps ha convocato nelle ultime due finestre internazionali, concedendogli semrpe scampoli di partita. Il milanista, pur avendo giocato 96' spalmati in tre partite è riuscito anche a trovare il gol contro l'Islanda. Una prestazione convincente e una rete a Baku potranno valere tantissimo per l'ex Chelsea, che nel frattempo sta cercando anche di convincere Massimiliano Allegri al Milan.

Pronostico Azerbaigian-Francia: NKUNKU SEGNA 2.15 info 2.05 info 2.15 info 2.18 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

