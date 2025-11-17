Pronostico Belgio-Liechtenstein: Saelemaekers segnerà il gol qualificazione?

Ultima giornata e ultimo giorno di qualificazioni Mondiali. Il Belgio ha la possibilità di staccare il biglietto per il Nord America, festeggiando l'entrata alla Coppa del Mondo per la quarta edizione consecutiva. Sulla carta non poteva andare meglio ai Diavoli rossi che giocheranno a Liegi contro il Liechtenstein che fin qui non ha raccolto nemmeno un punto e non ha segnato nemmeno un gol. Due i milanisti chiamati in causa: il difensore Koni De Winter e l'esterno Alexis Saelemaekers.

Saelemaekers marcatore in Belgio-Liechtenstein. Troverà il milanista la sua seconda gioia personale?

Alexis Saelemaekers, dicevamo. Con l'avvento di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio, il milanista è rientrato nel giro. Prima dell'avvento del francese, Alexis era stato convocato solamente due volte dal predecessore, Domenico Tedesco, senza nemmeno scendere in campo. La partita dello scorso 20 marzo contro l'Ucraina ha sancito il suo ritorno effettivo sul rettangolo di gioco dopo un anno e mezzo. Fin qui con Garcia due partite da titolare, entrambe contro la Macedonia del Nord. Nella trasferta in Kazakistan è entrato negli ultimi 19 minuti. Un solo gol per lui fin qui con i diavoli rossi, ormai 4 anni fa, proprio in una partita di qualificazioni ai Mondiali: nel 3-0 alla Repubblica Ceca del 5 settembre 2021. Si ripeterà?

Pronostico marcatore Belgio-Liechtenstein: SAELEMAEKERS SEGNA 2.20 info 2.30 info 2.17 info 2.17 info

