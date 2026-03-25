Pronostico Brasile-Francia: Rabiot sfida Ancelotti, il tecnico che lo fece esordire al PSG
La Francia si è qualificata all'ottavo Mondiale consecutivo e ha modo di sfruttare la finestra di marzo per valutare quelli che potranno essere i protagonisti tra tre mesi. E per acclimatarsi vola in America per due amichevoli, contro Brasile e Colombia. Si parte contro la selezione di Carlo Ancelotti al Gillette Stadium di Foxborough. Una partita che riporta già alle grandi sfide della Coppa del Mondo e che vedrà anche due milanisti impegnati: Mike Maignan e Adrien Rabiot.
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Rabiot marcatore in Brasile-Francia. Il centrocampista sfida l'allenatore che l'ha fatto esordire fra i professionisti
Dopo aver saltato la finestra di novembre e non aver giocato l'ultima partita di ottobre, c'è curiosità per rivedere Adrien Rabiot con la maglia dei blues. L'ultimo gettone è di ottobre, in una partita contro l'Azerbaigian vinta 3-0 e nella quale ha anche segnato. Sono complessivamente 7 le reti con la selezione. Partita speciale per lui perché contro l'allenatore che l'ha fatto esordire tra i professionisti, ossia Carlo Ancelotti: era il 2012 e Rabiot era una giovane promessa delle giovanili del Paris Saint-Germain, mentre il tecnico italiano il primo allenatore scelto dalla proprietà qatariota dal suo avvento.
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