Pronostico Como-Milan, l'ultimo dolore al "Sinigaglia" fu in Serie B

vedi letture

Turno infrasettimanale per recuperare la 16ª giornata non giocata dal Milan a seguito dell'impegno in Supercoppa Italiana. I rossoneri quattro giorni dopo la trasferta complicata di Firenze sono attesi a un'altra sfida lontano da San Siro e contro un avversario tutt'altro che semplice, ossia il Como che sta viaggiando in zona Europa. Dopo due deludenti pareggi, la squadra di Massimiliano Allegri deve rialzare la testa se vuole continuare a mantenere vive le speranze scudetto.

Pronostico Como Milan, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 18 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo. In trasferta i rossoneri non hanno mai perso, vincendo 5 volte e pareggiando 4. E hanno la migliore difesa nelle gare esterne, con sole 6 reti al passivo. Dall'altra parte c'è un Como che in casa non ha mai perso e che ha la miglior difesa nelle gare interne con sole 4 reti al passivo. Al "Sinigaglia" i lariani hanno vinto 5 partite, pareggiandone 4. E anche lo stato di forma generale per la squadra di Fabregas è molto buono: nelle ultime 4 partite giocate sono arrivate 3 vittorie, un pareggio e un solo gol al passivo. Curiosamente tanto Como che Milan hanno salvato le rispettive imbattibilità pareggiando negli ultimi minuti contro Bologna e Fiorentina.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.80 la puntata, meno del "no goal" che si spinge fino a 2 volte esatte la giocata. Bookmakers che si aspettano una partita con meno di 2.5 reti. La quota Over è pagata fino a un massimo di 2.10 mentre l'Under 2.5 si ferma a 1.75.

Como Milan, le ultime notizie

Allegri perde il nuovo acquisto Fullkrug, out per una infrazione ad una falange di un dito del piede; in attacco, dunque, assieme a Pulisic, spazio ad uno tra Nkunku, reduce da tre gol nelle ultime due partite, e Leao, che si sta allenando in gruppo ma è in gestione atletica per via del costante fastidio all’adduttore. In forte dubbio c’è Pavlovic, reduce dai 9 punti di sutura dopo la botta in testa presa a Firenze. Torna Tomori dopo aver scontato un turno di squalifica. Per il Como, Fabregas ruoterà qualche elemento rispetto al Bologna, a partire dal turno di riposo per Van der Brempt: pronto Smolcic dal 1’. Caqueret in lizza per la maglia da titolare e in vantaggio su Da Cunha. A salire Kuhn dovrebbe scalzare Vojvoda.

Pronostico Como-Milan, i precedenti

Confronto numero 35 tra le due squadre con 5 vittorie del Como, 10 pareggi e 19 vittorie del Milan. Lariani che non vincono in casa dal dicembre 1982, in una partita di Serie B terminata 1-0. Nel marzo 1982 invece l'ultimo successo in casa dei comaschi in Serie A, per 2-0. Milan che ha vinto gli ultimi due confronti al "Sinigaglia", sempre per 1-2 mentre il pareggio manca da maggio 1989, 1-1. Curiosamente gli ultimi 5 Como-Milan sono sempre terminati con entrambe le squadre in rete. Primo confronto assoluto fra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri.

Pronostico marcatore Como Milan, Leao già decisivo al "Sinigaglia".

Un anno fa di questi tempi, il Milan di Sergio Conceiçao sfidava proprio a Como la squadra di Cesc Fabregas. Partita sofferta, vinta dai rossoneri per 1-2 e il gol decisivo lo segnò Rafa Leao. Al portoghese si chiede di fare la differenza anche stavolta e dopo la panchina di Firenze per esigenze di turnover, il numero 10 sarà con ogni probabilità titolare pronto a trascinare il Diavolo. Già 7 le reti segnate in questo campionato in 13 partite giocate.

Pronostico Como-Milan: OVER 1,5 6.00 info 1.30 info 6.00 info 1.30 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan