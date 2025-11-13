Pronostico Croazia-Far Oer, Modric per il 4° mondiale di fila e per la Top 5 dei marcatori

vedi letture

Finestra internazionale di novembre decisiva per le qualificazioni ai Mondiali. Molti i milanisti impegnati e destinati ad essere protagonisti la prossima estate in Nord America. Fra questi sicuramente Luka Modric, chiamato a guidare la Croazia alla sesta qualificazione ai Mondiali, la quarta consecutiva. Il traguardo è vicino e potrebbe arrivare persino con un turno d'anticipo se i risultati girano a favore: ci sarà da battere le Isole Far Oer in casa e sperare che la Repubblica Ceca non faccia altrettanto contro Gibilterra.

Marcatore Croazia Far Oer, Modric faro e goleador?

Con 192 presenze, Luka Modric è di gran lunga il giocatore con più presenze nella storia della nazionale croata. Per rendere l'idea, il suo più diretto inseguitore è Ivan Perisic a quota 148. Sono i 28 i gol segnati, l'ultimo dei quali contro la Repubblica Ceca a giugno. Un buon bottino per il centrocampista che è a una sola marcatura da Eduardo da Silva, che occupa attualmente la quinta posizione. Le Far Oer sulla carta sembrano la squadra ideale per migliorare il proprio score. E si aggiungerebbero alla lista delle squadre colpite da Lukita.

Pronostico marcatore Croazia-Far Oer: MODRIC SEGNA 4.00 info 3.90 info 4.10 info 4.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

