Pronostico Croazia-Far Oer, Modric per il 4° mondiale di fila e per la Top 5 dei marcatori
Finestra internazionale di novembre decisiva per le qualificazioni ai Mondiali. Molti i milanisti impegnati e destinati ad essere protagonisti la prossima estate in Nord America. Fra questi sicuramente Luka Modric, chiamato a guidare la Croazia alla sesta qualificazione ai Mondiali, la quarta consecutiva. Il traguardo è vicino e potrebbe arrivare persino con un turno d'anticipo se i risultati girano a favore: ci sarà da battere le Isole Far Oer in casa e sperare che la Repubblica Ceca non faccia altrettanto contro Gibilterra.
Marcatore Croazia Far Oer, Modric faro e goleador?
Con 192 presenze, Luka Modric è di gran lunga il giocatore con più presenze nella storia della nazionale croata. Per rendere l'idea, il suo più diretto inseguitore è Ivan Perisic a quota 148. Sono i 28 i gol segnati, l'ultimo dei quali contro la Repubblica Ceca a giugno. Un buon bottino per il centrocampista che è a una sola marcatura da Eduardo da Silva, che occupa attualmente la quinta posizione. Le Far Oer sulla carta sembrano la squadra ideale per migliorare il proprio score. E si aggiungerebbero alla lista delle squadre colpite da Lukita.
