Pronostico Croazia-Montenegro, Modric e compagni a caccia del poker

Pronostico Croazia-Montenegro, Modric e compagni a caccia del pokerMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:35Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Croazia, attualmente seconda nel gruppo L dietro alla Repubblica Ceca ma con due partite in meno, vuole proseguire il suo cammino impeccabile nelle qualificazioni. Dopo tre vittorie su tre, condite da 13 gol realizzati e appena uno subito, la nazionale di Dalic cerca conferme davanti al proprio pubblico. Stasera, allo Stadio Maksimir di Zagabria, i croati sfideranno il Montenegro di Nikola Krstovic, che sogna l’impresa e punta a rovinare la festa ai padroni di casa.

Modric marcatore Croazia-Montenegro, il capitano vuole entrare nella Top 5 dei goleador

Luka Modric continua a scrivere pagine di storia con la maglia della Croazia. Con 189 presenze è il primatista assoluto della nazionale, staccando di gran lunga tutti i suoi predecessori. Anche sul fronte realizzativo il regista croato resta protagonista: i suoi 28 gol lo collocano a ridosso della top 5 all-time, con Eduardo da Silva distante appena una rete. Ben più lontano, invece, il record di Davor Suker, leader incontrastato con 45 centri.

Dopo i soli 25 minuti disputati nell’ultima gara contro le Isole Faroe, il centrocampista del Milan è pronto a partire dal primo minuto allo stadio Maksimir. E, come sempre, l'obiettivo è lasciare ancora una volta il segno. La possibilità che sia proprio il numero 10 a segnare è quotata:

Scommesse marcatore Croazia-Montenegro: MODRIC SEGNA
bet3653.40info
snai3.85info
netwin3.50info
starcasino3.45info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE


Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan