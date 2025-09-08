Pronostico Croazia-Montenegro, Modric e compagni a caccia del poker
La Croazia, attualmente seconda nel gruppo L dietro alla Repubblica Ceca ma con due partite in meno, vuole proseguire il suo cammino impeccabile nelle qualificazioni. Dopo tre vittorie su tre, condite da 13 gol realizzati e appena uno subito, la nazionale di Dalic cerca conferme davanti al proprio pubblico. Stasera, allo Stadio Maksimir di Zagabria, i croati sfideranno il Montenegro di Nikola Krstovic, che sogna l’impresa e punta a rovinare la festa ai padroni di casa.
Modric marcatore Croazia-Montenegro, il capitano vuole entrare nella Top 5 dei goleador
Luka Modric continua a scrivere pagine di storia con la maglia della Croazia. Con 189 presenze è il primatista assoluto della nazionale, staccando di gran lunga tutti i suoi predecessori. Anche sul fronte realizzativo il regista croato resta protagonista: i suoi 28 gol lo collocano a ridosso della top 5 all-time, con Eduardo da Silva distante appena una rete. Ben più lontano, invece, il record di Davor Suker, leader incontrastato con 45 centri.
Dopo i soli 25 minuti disputati nell’ultima gara contro le Isole Faroe, il centrocampista del Milan è pronto a partire dal primo minuto allo stadio Maksimir. E, come sempre, l'obiettivo è lasciare ancora una volta il segno. La possibilità che sia proprio il numero 10 a segnare è quotata:
