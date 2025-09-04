Pronostico Far Oer-Croazia, Modric è a una sola rete per entrare tra i 5 più prolifici

Due giornate di campionato e abbiamo il primo stop. E i giocatori hanno raggiunto le rispettive nazionali per giocare le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Molti i milanisti impegnati, fra di essi non poteva mancare il più grande calciatore croato di tutti i tempi, Luka Modric. Del resto scegliere il Milan è stato un modo per il fuoriclasse di prepararsi al meglio a quella che sarà la sua ultima grande competizione con la nazionale croata. Prima c'è da sfidare le Far Oer e il Montenegro. Croazia attualmente seconda, dietro di tre lunghezze dalla Repubblica Ceca, ma i vatreni hanno giocato due partite in meno.

Modric marcatore in Far Oer-Croazia, il capitano può entrare nella Top 5 dei goleador

Con 188 presenze, Luka Modric è di gran lunga il giocatore con più presenze nella storia della nazionale croata. Per rendere l'idea, il suo più diretto inseguitore è Ivan Perisic a quota 144. Sonoi 28 i gol segnati, un buon bottino per il centrocampista che è a una sola marcatura da Eduardo da Silva, che occupa attualmente la quinta posizione. Le Far Oer sulla carta sembrano la squadra ideale per migliorare il proprio score. E si aggiungerebbero alla lista delle squadre colpite da Lukita.

