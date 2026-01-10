Pronostico Fiorentina-Milan, negli ultimi cinque precedenti la costante è l'Over 2.5

Inizia il girone di ritorno, col Milan che giocherà una trasferta complicata a Firenze, contro una Fiorentina che è in ripresa ma ancora in una situazione di classifica critica. Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri ha perso due punti nei confronti dell'Inter. Diavolo che deve pertanto riprendere la corsa cercando di uscire dal "Franchi" con i tre punti. Tutt'altro che scontato, ricordando quanto questa sfida sia storicamente complicata.

Pronostico Fiorentina Milan, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 17 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo. In trasferta i rossoneri non hanno mai perso, vincendo 5 volte e pareggiando 3. E hanno la migliore difesa nelle gare esterne, con sole 5 reti al passivo. L'ultima squadra capace di fermare il Diavolo lontano da San Siro è il Parma, lo corso 8 novembre. 7 punti nelle ultime 4 partite per la Fiorentina, momento migliore in una stagione sciagurata. Viola che nelle ultime due uscite casalinghe sono riuscite a trovare la vittoria, in contesti ben diversi: se contro l'Udinese il 5-1 in scioltezza è maturato grazie all'espulsione del portiere friulano dopo pochi minuti, contro la Cremonese è arrivato un tiratissimo 1-0 nei minuti di recupero. Fiorentina che contro le big è riuscito al massimo a strappare tre pareggi, contro Bologna, Juventus e Lazio.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.82 la puntata, meno del "no goal" che si spinge fino a 2 volte esatte la giocata. Bookmakers che si aspettano una partita con più di 2.5 reti. La quota Over è pagata fino a un massimo di 2.03 mentre l'Under 2.5 arriva a 1.83.

Fiorentina Milan, le ultime notizie

Resta in dubbio la presenza di Christopher Nkunku. L'attaccante francese ha ripreso da venerdì ad allenarsi col gruppo. Certa invece l'assenza del messicano Gimenez. Fiorentina che potrebbe presentarsi col nuovo acquisto Marco Brescianini, arrivato dall'Atalanta e cresciuto calcisticamente proprio al Milan. In dubbio la presenza di Dzeko e Fazzini per problemi fisici.

Pronostico Fiorentina-Milan, i precedenti

Confronto numero 185 fra le due squadre con 53 vittorie della Fiorentina, 49 pareggi e 82 successi del Milan. Le ultime cinque partite giocate a Firenze sono terminate tutte con un Over 2.5 mentre nelle ultime 6 gare giocate al "Franchi" entrambe hanno segnato almeno un gol. Il pareggio è l'esito che manca da più tempo in terra toscana, con l'1-1 datato febbraio 2020. Da lì 2 vittorie del Milan e 3 della Fiorentina.

Pronostico marcatore Fiorentina Milan, Leao ha già colpito sei volte

La Fiorentina è una delle vittime preferite di Rafa Leao, che contro i viola è stato capace di segnare fin qui 6 reti in 8 partite. Solo il Cagliari è stato colpito più volte (7) ma a fronte di più partite giocate (11). E quest'anno il portoghese, con Massimiliano Allegri in panchina, agisce più vicino alla porta e il suo contributo in fase realizzativa è fin qui notevole: 7 reti in 12 partite giocate.

