Pronostico Francia-Islanda, Rabiot torna protagonista?
"Ho delle opzioni. Adrien ha giocato in una certa posizione (con l’Olympique Marsiglia, n.d.r.). Sta bene, questo è sicuro. Ovviamente ha un minutaggio ridotto rispetto agli altri per ciò che è successo a Marsiglia, ma vedrò". Con queste parole il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato della possibilità di vedere dal primo minuto il nuovo acquisto del Milan, Adrien Rabiot. La nazionale francese sarà infatti impegnata martedì sera contro l’Islanda al Parco dei Prinicipi di Parigi, per la seconda gara del Gruppo D di qualificazione ai Mondiali 2026.
Rabiot marcatore in Francia-Islanda, il centrocampista scalpita
Il passaggio al Milan rappresenta per Adrien Rabiot l’occasione ideale per lasciarsi alle spalle le tensioni e il litigio vissuto a Marsiglia. Il centrocampista francese vuole riconquistare non solo la fiducia di un club, ma anche quella della nazionale, con cui non vive una vera gioia dal 17 novembre 2024, quando a San Siro fu protagonista con una doppietta decisiva nel 3-1 contro l’Italia. Domani, dopo i soli 15 minuti giocati nell’ultima gara contro l’Ucraina, Rabiot potrebbe partire dal primo minuto e proverà a sfruttare al massimo l’occasione per rilanciarsi in maglia Bleu. Nella tabella di seguito trovi le migliori quote su Rabiot marcatore.
|4.80
|info
|3.00
|info
|4.50
|info
|4.75
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica
|info
|fino a 55 euro, con 5€ senza deposito
|info
|fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2025 milannews.it
Tutti i diritti riservati