Pronostico Francia-Ucraina: e se fosse Nkunku l'uomo della qualificazione dei bleus?

Finestra internazionale di novembre decisiva per le qualificazioni ai Mondiali. Molti i milanisti impegnati e destinati ad essere protagonisti la prossima estate in Nord America. Fra questi sicuramente Christopher Nkunku, che nonostante le difficoltà in rossonero è stato chiamato da Didier Deschamps. I transalpini sono chiamati a chiudere la questione qualificazione, che sulla carta è una formalità. Battere l'Ucraina renderebbe superfluo l'ultimo impegno contro l'Azerbaigian.

Marcatore Francia Ucraina, Nkunku riprenderà da dove aveva finito?

Lo scorso 13 ottobre nella partita giocata contro l'Islanda, Nkunku aveva segnato la rete del provvisorio 1-1 in una partita poi terminata 2-2. È stato il suo secondo gol con i bleus, a distanza di un anno da quello firmato contro Israele. L'attaccante del Milan deve ancora trovare la sua prima gioia davanti al proprio pubblico e farlo in una partita decisiva per la qualificazione non avrebbe prezzo. E magari riconsegnerebbe a Massimiliano Allegri un giocatore rivitalizzato. Quello visto fin qui col Diavolo ha parzialmente deluso le aspettative.

