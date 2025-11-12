Pronostico Inghlterra-Serbia, Pavlovic e il rischio cartellino contro Kane e Saka

vedi letture

Finestra internazionale di novembre molto importante poiché si decidono i giochi delle qualificazioni ai Mondiali. In Europa fin qui solo l'Inghilterra ha strappato il pass per il Nord America mentre nello stesso girone la Serbia rischia clamorosamente di non andare nemmeno ai playoff. Il ko contro l'Albania è costato la panchina a Dragan Stojkovic, ora ci sono due partite per tentare di arrivare al secondo posto e la prima sfida è proprio contro gli inglesi. Sulla carta sfida impossibile (all'andata Kane e compagni vinsero per 0-5) ma la differenza di motivazioni potrebbe aiutare i serbi, che fanno affidamento in difesa sul milanista Strahinja Pavlovic.

Pavlovic ammonito in Inghilterra Serbia, il centrale userà le cattive?

Nonostante la qualificazione già avvenuta, il ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, non si priverà di giocatori come Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka o Jude Bellingham, tutti regolarmente convocati. Servirà una difesa di ferro e molto passerà da Straihinja Pavlovic, che in questo inizio di stagione al Milan ha mostrato grandi segnali di crescita. Sarà necessario presumibilmente passare alle cattive e Pavlovic in 50 presenze con la nazionale ha rimediato 15 cartellini gialli e due rossi. Le due espulsioni sono arrivate curiosamente nel giro di un mese, a cavallo tra ottobre e novembre 2024. Dal suo ritorno per squalifica, Pavlovic si è comportato decisamente bene con un solo cartellino giallo in 7 partite.

Pronostico sanzioni Inghilterra-Serbia: PAVLOVIC CARTELLINO 2.75 info 3.00 info 2.66 info 2.90 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

