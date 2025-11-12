Pronostico Irlanda-Portogallo, Leao pronto a interrompere un digiuno lungo un anno
Il novembre internazionale è più interessante che mai, con i verdetti in arrivo. Fra questi, il Portogallo è a un passo dal qualificarsi per il settimo mondiale consecutivo. Avrebbe potuto chiudere la questione un mese fa contro l'Ungheria, venendo beffato nel finale. Un nuovo match point arriva a Dublino, contro la Repubblica d'Irlanda. E il ct Roberto Martinez si affida, fra gli altri, all'estro di Rafa Leao, in gran spolvero con la maglia del Milan.
Marcatore Irlanda Portogallo, Leao può sbloccarsi dopo un anno
L'ultimo gol di Rafa Leao con la maglia del Portogallo risale al 15 novembre 2024 in una partita di UEFA Nations League vinta per 5-1 contro la Polonia. Da allora il numero 10 del Milan ha giocato solamente altre 5 volte con la selezione portoghese, saltando gli impegni di settembre e scendendo in campo per appena 29' a ottobre, proprio contro l'Irlanda. Le ultime prestazioni con il club sono incoraggianti: dal rientro dall'infortunio, Leao ha segnato 4 reti in campionato e potrebbe sfruttare questa scia positiva con la nazionale, peraltro in una partita che può valere la qualificazione diretta ai Mondiali.
