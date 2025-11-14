Pronostico Kazakistan-Belgio, Saelemaekers alla ricerca del gol dopo quattro anni
Qualificazioni ai Mondiali entrate nella fase decisiva: il Belgio è al momento al comando del suo girone ma è tutt'altro che tranquillo. Con la Macedonia del Nord distante un solo punto, i diavoli rossi non possono permettersi passi falsi nelle due partite restanti. A cominciare dalla trasferta in Kazakistan. Rudi Garcia non potrà contare sugli infortunati Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne ma ha un Alexis Saelemaekers in gran spolvero. E non è l'unico milanista convocato, vista anche la presenza di Koni De Winter.
Saelemaekers marcatore in Kazakistan-Belgio. Troverà il milanista la sua seconda gioia personale?
Alexis Saelemaekers, dicevamo. Con l'avvento di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio, il milanista è rientrato nel giro. Prima dell'avvento del francese, Alexis era stato convocato solamente due volte dal predecessore, Domenico Tedesco, senza nemmeno scendere in campo. La partita dello scorso 20 marzo contro l'Ucraina ha sancito il suo ritorno effettivo sul rettangolo di gioco dopo un anno e mezzo. Fin qui con Garcia due partite da titolare, entrambe contro la Macedonia del Nord. Nella gara d'andata contro il Kazakistan pur entrando a partita in corso ha servito due assist vincenti. Un solo gol per lui fin qui con i diavoli rossi, ormai 4 anni fa, proprio in una partita di qualificazioni ai Mondiali: nel 3-0 alla Repubblica Ceca del 5 settembre 2021. Si ripeterà?
