Pronostico Kazakistan-Belgio, Saelemaekers alla ricerca del gol dopo quattro anni

vedi letture

Qualificazioni ai Mondiali entrate nella fase decisiva: il Belgio è al momento al comando del suo girone ma è tutt'altro che tranquillo. Con la Macedonia del Nord distante un solo punto, i diavoli rossi non possono permettersi passi falsi nelle due partite restanti. A cominciare dalla trasferta in Kazakistan. Rudi Garcia non potrà contare sugli infortunati Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne ma ha un Alexis Saelemaekers in gran spolvero. E non è l'unico milanista convocato, vista anche la presenza di Koni De Winter.

Saelemaekers marcatore in Kazakistan-Belgio. Troverà il milanista la sua seconda gioia personale?

Alexis Saelemaekers, dicevamo. Con l'avvento di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio, il milanista è rientrato nel giro. Prima dell'avvento del francese, Alexis era stato convocato solamente due volte dal predecessore, Domenico Tedesco, senza nemmeno scendere in campo. La partita dello scorso 20 marzo contro l'Ucraina ha sancito il suo ritorno effettivo sul rettangolo di gioco dopo un anno e mezzo. Fin qui con Garcia due partite da titolare, entrambe contro la Macedonia del Nord. Nella gara d'andata contro il Kazakistan pur entrando a partita in corso ha servito due assist vincenti. Un solo gol per lui fin qui con i diavoli rossi, ormai 4 anni fa, proprio in una partita di qualificazioni ai Mondiali: nel 3-0 alla Repubblica Ceca del 5 settembre 2021. Si ripeterà?



Pronostico marcatore Kazakistan-Belgio: SAELEMAEKERS SEGNA 3.50 info 3.55 info 3.50 info 3.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino al 10 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



Leggi anche le nostre guide su:

- Quote Maggiorate Milan

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

