Pronostico Lecce-Milan, è già gara fondamentale: ultima chance per Gimenez?
Dopo il pessimo esordio contro la Cremonese, per il Milan la trasferta di Lecce è già importantissima. I rossoneri sono chiamati a rialzarsi, vincere è già un imperativo. In attesa che il mercato porti gli ultimi rinforzi a Massimiliano Allegri.
Pronostico Lecce Milan, la sfida ai raggi X
Partita sulla carta che non ha storia, ma lo era anche contro la Cremonese e sappiamo come è andata a finire. I salentini sono reduci da un buon pareggio sul campo del Genoa e in questi giorni ha annunciato l'arrivo del nuovo attaccante, ossia il serbo Nikola Stulic, prelevato dallo Charleroi. Salentini che hanno evidenziato una certa organizzazione difensiva: zero reti subite in due partite ufficiali, compresa anche la partita di Coppa Italia, vinta per 2-0 contro la Juve Stabia. Milan che dopo un discreto pre-campionato si è presentato con una convincente vittoria contro il Bari in Coppa Italia, ma che ha avuto uno strascico pesante come l'infortunio di Rafa Leao, che non giocherà nemmeno a Lecce. Squadra che appare ancora incompleta e un vero cantiere: Max Allegri ha chiesto determinati rinforzi, verrà accontentato?
Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione di almeno un goal da entrambe le parti è svantaggiata (1.90) a differenza del segno No Goal (1.80). E anche per quello che riguarda il numero di goal segnati nel'arco dei novanta minuti si prevede una partita bloccata dalla tensione: l'Over 2.5 è infatti più alto (2.00 circa) rispetto all'esito opposto; Under2,5 (a 1.75 circa).
Lecce-Milan pronostico, le ultime notizie
In vista della sfida di domani, ci si attende un Lecce schierato con il 4-3-3 tanto caro a Eusebio Di Francesco. Punta centrale dovrebbe essere Francesco Camarda, che il Milan ha prestato ai salentini per aiutarlo a crescere. Indisponibili Jean e Marchwinski. La possibile novità, rispetto alla partita contro il Genoa, potrebbe essere la presenza di Pierotti come esterno destro d'attacco al posto di Banda. Milan che dovrebbe continuare col 3-5-2 mascherato in un 4-3-3 con qualche cambio d'interprete: possibile l'inserimento di Koni De Winter in difesa. Attenzione a Jashari a centrocampo, mentre davanti scelte obbligate con Pulisic a supporto dell'unica punta centrale disponibile, ossia Santi Gimenez.
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti
Confronto numero 46 tra le due squadre, con 2 vittorie del Lecce, 15 pareggi e 28 vittorie del Milan. Da 19 anni non c'è praticamente storia: 9 vittorie Milan e 4 pareggi nelle ultime 13 partite. Lecce che ha vinto solo una volta in casa, 1-0 nel 2006 con rete di Konan per il più classico dei pesci d'aprile. Milan che ha vinto le ultime 3 partite e sempre segnando 3 reti. L'ultima a marzo, ribaltando uno svantaggio di due gol. Il segno X manca dal novembre 2023: 2-2 con Sansone e Banda a rimontare il doppio vantaggio rossonero, firmato Giroud e Reijnders. Nei 10 precedenti col Lecce, Massimiliano Allegri ha vinto 8 volte, pareggiato una e perso una. Il tecnico del Milan ha un bilancio positivo con Eusebio Di Francesco: 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
Lecce-Milan pronostico, Gimenez sfrutterà l'occasione?
Con l'infortunio di Rafa Leao, Massimiliano Allegri ha solo una punta a disposizione, ossia Santiago Gimenez che guiderà l'attacco. Il messicano era arrivato nella finestra invernale con grandi aspettative, non del tutto soddisfatte. 6 reti segnate, 5 delle quali in Serie A e una serie di prestazioni non sempre all'altezza. L'ex Feyenoord ha pagato lo scotto del passaggio dall'Eredivisie alla Serie A e il ritrovarsi in una squadra dove niente funzionava. Certo, la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con una prestazione negativa contro la Cremonese. Se dovesse fallire anche questa chance allora verrebbe messo in discussione anche il suo percorso al Milan.
