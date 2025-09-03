Pronostico Liechtenstein-Belgio, Saelemaekers insegue il gol da quattro anni

Chiuso il mercato, fermo il campionato, l'interesse ora va tutto alle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Molti i giocatori del Milan impegnati, fra di essi Alexis Saelemaekers, convocato assieme al compagno di squadra Koni De Winter da Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, in vista delle partite contro Liechtenstein e Kazakistan. Si parte con la sfida di Vaduz del 4 settembre. Diavoli rossi che nelle prime due uscite hanno raccolto una vittoria e un pareggio e sono distanziati 4 lunghezze dalla capolista Macedonia del Nord, avendo comunque giocato due partite in meno.

Saelemaekers marcatore in Liechtenstein-Belgio. Troverà il milanista la sua seconda gioia personale?

Alexis Saelemaekers, dicevamo. Con l'avvento di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio, il milanista è rientrato nel giro. Prima dell'avvento del francese, Alexis era stato convocato solamente due volte dal predecessore, Domenico Tedesco, senza nemmeno scendere in campo. La partita dello scorso 20 marzo contro l'Ucraina ha sancito il suo ritorno effettivo sul rettangolo di gioco dopo un anno e mezzo. Fin qui con Garcia solo una partita da titolare, nella gara pareggiata contro la Macedonia del Nord dello scorso 6 giugno. Con un giocatore come Jeremy Doku davanti, è possibile che il milanista parta dalla panchina ma può essere un jolly utilizzabile in qualsiasi momento. Un solo gol per lui fin qui col Belgio, ormai 4 anni fa, proprio in una partita di qualificazioni ai Mondiali: nel 3-0 alla Repubblica Ceca del 5 settembre 2021. Si ripeterà?

