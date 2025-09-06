Pronostico Messico-Giappone, Gimenez deve lanciare un messaggio anche al Milan

Pausa campionato, spazio alle nazionali. Molti i milanisti impegnati, anche oltreoceano. Tra di essi Santi Gimenez, fresco di rifiuto al trasferimento alla Roma. Il messicano proverà a rilanciarsi intanto con la Tri, nell'amichevole contro il Giappone, in preparazione ai Mondiali 2026 che vede il paese centroamericano tra i co-organizzatori assieme a Stati Uniti e Canada.

Marcatore Messico Giappone, Gimenez sfrutterà l'occasione?

Santiago Gimenez, dicevamo. Per il Bebote fin qui 5 reti in 42 presenze con la selezione messicana. È reduce dalla CONCACAF Gold Cup vinta dove però ha giocato un ruolo da comprimario, giocando titolare in una sola partita su sei, senza segnare mai. L'ultima gioia a giugno, in amichevole contro la Svizzera. A oggi il commissario tecnico Javier Aguirre lo vede alternativa a Raul Jimenez. Queste amichevoli saranno molto importanti per Santi per guadagnare punti.

