Pronostico Milan-Cremonese, torna la Serie A: Gimenez non dovrà far rimpiangere Leao

Dopo tre mesi (e poi si dice che si gioca troppo…) torna finalmente il campionato. Milan-Cremonese apre la stagione 2025/26 dei rossoneri, decisi a riscattarsi dopo la pessima stagione passata. La stagione è ufficialmente partita con la sfida di Coppa Italia contro il Cremonese, che ha dato ottime indicazioni.

Pronostico Milan Cremonese, la sfida ai raggi X

Partita sulla carta che non ha storia, considerando come i grigiorossi siano una neopromossa. Milan che si presenta con molti volti nuovi: sono già sette gli acquisti stagionali con l'ultimo, Athekame, che si aggiunge a Ricci, Modric, Terracciano, Estupinan, Jashari e De Winter. E soprattutto il cambio in panchina, con il ritorno di Massimiliano Allegri chiamato in soccorso dopo il flop targato Fonseca-Conceiçao. Squadra che sta profondamente cambiando, Okafor è l'ultimo di una lunga lista di giocatori ad aver lasciato i rossoneri. Cremonese che è reduce da una promozione arrivata grazie ai playoff dopo aver battuto in finale lo Spezia, che si era piazzato meglio in campionato. Squadra rivoluzionata, a partire dalla panchina: via Giovanni Stroppa, dentro Davide Nicola. E tanti volti nuovi, tra cui tre giocatori arrivati proprio dal Milan: Lapo Nava, Filippo Terracciano e Warren Bondo.

Milan-Cremonese pronostico, le ultime notizie

In vista della sfida di domani, ci si attende un Milan che si presenterà con un 4-3-3 fluido pronto ad evolversi in 3-5-2 a seconda delle situazioni. Non ci sarà Rafa Leao a seguito di un'elongazione al polpaccio destro. Pertanto a guidare l'attacco sarà Santi Gimenez, supportato da Christian Pulisic con Saelemaekers che spazierà fra l'esterno alto nel 4-3-3 e il quinto nel 3-5-2. Tra i nuovi acquisti titolari ci aspettiamo Estupinan sulla sinistra e Ricci a centrocampo. Potrebbe esserci anche Jashari, più difficile invece vedere Modric dal 1', più probabile che il croato entri in campo a partita in corso.

Pronostico Milan Cremonese, i precedenti

Confronto numero 30 tra e due squadre, bilancio in favore dei rossoneri che hanno vinto 17 volte contro le 6 della Cremonese e altrettanti pareggi. Molto più netto il divario se consideriamo solo le partite giocate in casa dal Milan: 10 vittorie a 2 e altrettanti pareggi. Di due anni fa l'ultimo confronto, 1-1 a San Siro con reti di Okereke e Messias che nei minuti di recupero evita un clamoroso ko ai rossoneri. Cremo che non vince a Milano da 100 anni: 1-4 il 4 ottobre 1925, prima ancora che venisse istituita la Serie A. L'ultimo successo del Milan è di 29 anni fa, un 7-1 con Paolo Di Canio autore di una doppietta.

Milan-Cremonese pronostico, Gimenez sfrutterà l'occasione?

Con l'infortunio di Rafa Leao, Massimiliano Allegri ha solo una punta a disposizione, ossia Santiago Gimenez che guiderà l'attacco. Il messicano era arrivato nella finestra invernale con grandi aspettative, non del tutto soddisfatte. 6 reti segnate, 5 delle quali in Serie A e una serie di prestazioni non sempre all'altezza. L'ex Feyenoord ha pagato lo scotto del passaggio dall'Eredivisie alla Serie A e il ritrovarsi in una squadra dove niente funzionava. Che la stagione nuova possa essere quella del rilancio? Fare bene all'esordio in campionato sarebbe come lanciare il guanto di sfida all'attaccante che verrà.



