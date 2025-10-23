Pronostico Milan-Pisa, 41 anni fa l'ultimo gol incassato a San Siro

Milan nuovamente in campo, cinque giorni dopo il successo contro la Fiorentina che ha proiettato i rossoneri al primo posto in classifica in solitaria. Sulla carta dopo le salite contro Napoli, Juventus e i viola arriva una partita abbordabile, contro un Pisa che sta affrontando le difficoltà del ritorno in Serie A dopo 34 anni.

Pronostico Milan Pisa, la sfida ai raggi X

Stato di forma opposto tra le due squadre, col Milan che si è rialzato immediatamente dal ko contro la Cremonese all'esordio. Da allora 5 vittorie e un pareggio. E difesa blindatissima: due soli gol al passivo. Pisa ancora senza vittorie: i nerazzurri hanno ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte e ciò che preoccupa è il deficitario rendimento offensivo: appena 3 reti segnate, in compenso tutte in trasferta. Preoccupante il trend che vede la squadra di Alberto Gilardino incapace di segnare da tre partite.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "no goal" quotata mediamente 1.65 è più probabile del "goal", quotata 2.15. C'è fiducia per una partita con almeno 3 reti, infatti la quota Under 2.5 paga fino a 1.67. Meno probabile, ma decisamente interessante la quota 2.20 per l'Over 2.5

Milan Pisa pronostico, le ultime notizie

Pausa nazionali che ha creato problemi al Milan, che ha perso un numero incredibile di giocatori: Estupiñán, Pulisic, Rabiot, Nkunku. Ai quali si è aggiunto Loftus-Cheek alla vigilia della partita cotnro la Fiorentina. Di tutti i giocatori finiti ai box ha recuperato Nkunku, che potrebbe anche avere delle chances da titolare. Pisa che ritrova Idrissa Touré, dopo il turno di squalifica scontato. Attenzione però a Cuadrado che storicamente ha creato problemi al Milan e che potrebbe essere la carta che Gilardino può giocarsi dall'inizio.

Pronostico Milan-Pisa, i precedenti

Confronto numero 19 tra le due squadre col bilancio che pende nettamente in favore del Milan: 14vittorie contro una sola del Pisa. 3 i pareggi. L'unica gioia dei toscani è datata maggio 1981, partita di Serie B terminata 0-1 e decisa da Odoacre Chierico. Da allora a Milano ci sono state altre cinque sfida, col Pisa capace di segnare solo una rete, nel maggio 1984, partita vinta dai rossoneri per 2-1. Le successive sfide sono finite per tre volte 1-0 per il Milan e in una 0-0, nel gennaio 1989. Due precedenti fra Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino, entrambi terminati in parità quando i due tecnici allenavano Juventus e Genoa.

Milan-Pisa pronostico, Gimenez a caccia del primo gol

Fari puntati sul numero 7 rossonero, che in questo campionato complice l'infortunio di Rafa Leao ha quasi sempre giocato titolare. Ultime prestazioni in grande crescita, dove è riuscito a procurarsi due calci di rigore. Tuttavia fa una certa impressione vedere che è ancora a zero nel computo delle reti segnate. Tuttavia i recenti progressi inducono all'ottimismo e questa potrebbe essere la serata giusta per sbloccarsi.

