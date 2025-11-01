Pronostico Milan-Roma, da questa sfida sono saltate 2 panchine in meno di 2 anni

Milan nuovamente in campo, cinque giorni dopo il sofferto pareggio contro l'Atalanta che ha portato il Diavolo a -3 dalla coppia di testa formata da Napoli e Roma. Rossoneri che sfideranno proprio i giallorossi con l'occasione di agganciarli in classifica. Partita che arriva forse non nel miglior momento del gruppo di Allegri, falcidiato dagli infortuni. Ma fin qui nei big match sono arrivate grandi prestazioni.

Pronostico Milan Roma, la sfida ai raggi X

Partita fra due delle migliori difese del torneo. Quella della Roma è la migliore in assoluto con appena 4 reti incassate di cui solo una in trasferta. Nessuno come i giallorossi fuori casa: in 4 partite sono arrivate altrettante vittorie, tre delle quali per 0-1. Milan che ha sempre segnato nelle partite casalinghe, trovando 2 reti nelle ultime 3. Difesa, quella di Allegri, che ha incassato 6 delle 7 reti a San Siro e che in casa ha trovato l'unica sconfitta stagionale, all'esordio contro la Cremonese.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori le opzioni "goal" e "no goal" sono equivalenti, assestandosi mediamente sull'1.85 con un picco di 1.95 nel caso entrambe trovassero la rete e di 1.87 in caso segnasse solo una delle due o nessuna. Poca fiducia per una partita con almeno 3 reti, infatti la quota Under 2.5 paga fino a 1.67. Più alto l'Over 2.5 che paga fino a 2.20 la giocata.

Milan Roma pronostico, le ultime notizie

Come se non fosse sufficientemente falcidiato dagli infortuni, il Milan rischia di ritrovarsi senza Tomori e Leao. Nessuna lesione per l'inglese ma un forte dolore muscolare per una contusione che rischia di comprometterne l'impiego contro la Roma. A forte rischio anche il portoghese per un'infiammazione all'anca. Gasperini perde Evan Ferguson, che si è fatto male nell'ultima partita contro il Parma e ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Da escludere anche l'impiego di Angelino, che ha saltato le ultime partite a causa di una bronchite.

Pronostico Milan-Roma, i precedenti

Confronto numero 203 tra le due squadre con un bilancio che pende in favore del Milan, 85 volte vincente contro le 54 della Roma. 63 i pareggi. Limitatamente alle sfide giocate a Milano da qualche anno la sfida è a senso unico, basti pensare che la Roma ha sbancato San Siro una sola volta negli ultimi 9 precedenti, in Europa League. Roma corsara in campionato per l'ultima volta nell'ottobre 2017 (0-2), Milan che ha vinto a febbraio in Coppa Italia (3-1) mentre l'ultima gioia in campionato è del gennaio 2024, 3-1 in una serata che ha sancito l'esonero di José Mourinho. L'ultimo pareggio invece è costato la panchina all'allenatore del Milan, ossia Paulo Fonseca, lo scorso 29 dicembre (1-1). Allegri in vantaggio su Gasperini negli scontri diretti: ultimo successo del Gasp nel novembre 2021, in uno Juventus-Atalanta 0-1. Da allora 4 pareggi e 2 vittorie per Allegri.

Milan-Roma pronostico, occhio alla legge dell'ex

Fari puntati sul numero Alexis Saelemaekers, che l'anno scorso è stato tra i protagonisti nella Roma di Claudio Ranieri, risultando come uno dei migliori per rendimento. Al punto da convincere il Milan a riprenderlo, respingendo le offerte proprio dai giallorossi e dandogli una maglia da titolare. Nel 3-5-2 è assolutamente imprescindibile e l'occasione di segnare il classico gol dell'ex è ghiotta: del resto la Roma è proprio la vittima preferita del belga, alla quale ha segnato già 3 reti.

