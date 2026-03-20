Pronostico Milan-Torino, Allegri ha perso una sola volta contro i granata

vedi letture

Capitale amara per il Milan, che torna a San Siro per riscattarsi. I rossoneri sfidano per la 20ª giornata dil Torino di Roberto D'Aversa, reduce da un brillante successo casalingo contro il Parma. Per il Diavolo non c'è più margine d'errore: sia se vuole mantenere vive le speranze per il titolo, sia per la corsa Champions, considerando che Napoli, Como e Juventus nell'ultimo turno hanno rosicchiato tre punti.

Pronostico Milan Torino, la sfida ai raggi X

Il Milan nell'ultimo turno di campionato ha conosciuto la sua prima sconfitta esterna. Riguardo le partite in casa, una sola vittoria nelle ultime 3 con appena due reti segnate. Rossoneri da Under 2.5 nelle ultime 5 partite complessive e anche nelle ultiime 5 gare interne, con l'ultimo Over a San Siro datato 28 dicembre: 3-0 contro il Verona. Torino che con Roberto D'Aversa in panchina ha ottenuto due vittorie, entrambe casalinghe e una sconfitta in trasferta. Granata che lontano le mura amiche soffrono: appena un punmto ottenuto nelle ultime 5 partite, un 2-2 sul campo della Fiorentina trovato nei minuti di recupero. Ultima gioia, uno 0-3 sul campo del Verona datato 4 gennaio.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2.10 volte la puntata, meno probabile del "no goal" che si ferma a 1.75 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 2.00 volte la posta, mentre l'Over 2.5 si spinge fino a 1.80 volte la puntata.

Milan Torino, le ultime notizie

Allegri ritrova Adrien Rabiot che ha scontato contro la Lazio il turno di squalifica. La prestazione no di Estupinan all'Olimpico dovrebbe costare la titolarità all'ecuadoriano in favore di Bartesaghi. Ancora indisponibili Gabbia e Loftus-Cheek, è tornato invece Gimenez che dovrebbe partire dalla panchina. Dubbio sul tandem d'attacco, a seguito del forfait di Rafa Leao. Torino che dovrebbe presentarsi con un undici simile a quello visto contro il Parma con l'eccezione di Cesare Casadei a centrocampo al posto di uno fra Ilkhan e Gineitis.

Pronostico Milan-Torino, i precedenti

Confronto numero 202 tra le due squadre, con il Milan vincente in 78 occasioni contro le 56 del Torino e 67 pareggi. Se limitiamo il discorso al campionato e alle partite giocate a San Siro, da 41 anni non c'è storia: l'ultimo successo granata è datato 24 marzo 1985, era ancora pre-berlusconiana. Da allora 19 vittorie del Milan, 9 pareggi e rossoneri che hanno mantenuto la porta inviolata in 20 occasioni. Tuttavia l'ultimo confronto a Milano è terminato con un sofferto 2-2 con i rossoneri che solo nei minuti di recupero hanno evitato il ko. Massimiliano Allegri ha perso una sola volta contro il Torino in 24 precedenti, nel derby della Mole del 26 aprile 2015. Roberto D'Aversa non ha mai battuto il Milan in 9 precedenti (2 pareggi e 7 sconfitte) e non ha mai battuto Allegri in 5 sfide (4 vittorie per il tecnico livornese e un pareggio).

Rabiot marcatore in Milan Torino. Il francese vuole ripetersi dopo l'andata

Saltata l'ultima partita per squalifica, Adrien Rabiot è pronto a far sentire il suo peso nel centrocampo rossonero. Troppo importante la sua presenza e le statistiche sono indicative: in questo campionato il Milan ha giocato 9 partite senza di lui, vincendo solo in 3 occasioni. Proprio contro il Torino è arrivato il suo primo gol stagionale, una rete che ha avviato una clamorosa rimonta, da 2-0 per i granata a 2-3 per il Diavolo. Da allora Rabiot ha segnato altre 3 reti, sempre in trasferta. San Siro aspetta ancora di gioire per un gol del francese.

Pronostico Milan-Torino: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.03 1.03 info 1.04 1.04 info 1.03 8.00 info 1.06 1.06 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan

