Pronostico Napoli-Milan, si decide la sfidante dell'Inter. Partenopei mai sconfitti in casa

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Torna in campo la Serie A, che si chiude nella notte di Pasquetta con un Napoli-Milan che determinerà chi tra le due squadre sfiderà l'Inter per il rush finale di questo campionato. Partenopei lanciatissimi e con i migliori giocatori che stanno recuperando la forza migliore; rossoneri che non hanno mai fallito uno scontro diretto. Sarà spettacolo al "Diego Armando Maradona".

Pronostico Napoli Milan, la sfida ai raggi X

Il Milan prima della pausa internazionale aveva rialzato la testa col successo contro il Torino che ha permesso al Diavolo di mantenere il secondo posto, avvicinandosi all'Inter. Rossoneri che hanno conosciuto nell'ultima trasferta giocata, contro la Lazio, la prima sconfitta esterna. 32 punti ottenuti in 15 partite: il bilancio esterno è secondo solo a quello dell'Inter, col Milan che può comunque vantare la miglior difesa lontana da San Siro avendo subito solamente 10 reti. Napoli che è in gran rincorsa: 4 vittorie consecutive. Nell'ultima partita contro il Cagliari è stata mantenuta finalmente la porta inviolata, dopo che nelle precedenti 8 gare gli azzurri avevano incassato sempre almeno una rete. Il Napoli è l'unica squadra di Serie A a non aver perso in casa: 10 vittorie e 4 pareggi. Solo l'Inter ha fatto più punti nelle gare interne.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.95 volte la puntata, meno probabile del "no goal" che si ferma a 1.87 volte la puntata. Bookmakers che considerano di gran lunga più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 1.62 volte la posta, mentre l'Over 2.5 si spinge fino a 2.30 volte la puntata.

Napoli Milan, le ultime notizie

Allegri punta a recuperare Rafa Leao, escluso sia dalla partita contro il Torino che dalla nazionale portoghese. Il 10 in passato ha fatto male ai partenopei al "Maradona". Sono rientrati i nazionali dai rispettivi impegni e fortunatamente senza infortuni. Al contrario, il Napoli si ritrova il caso Lukaku, finito fuori rosa per essere rimasto in Belgio a curarsi da un infortunio. Attenzione a Di Lorenzo che potrebbe rientrare dopo un periodo indisponibile, mentre restano ai box David Neres, Rrahmani e Vergara.

Pronostico Napoli-Milan, i precedenti

Confronto numero 180 tra le due squadre, con il Milan vincente in 71 occasioni contro le 54 del Napoli e altrettanti pareggi. Se limitiamo il discorso al campionato e alle partite giocate a Napoli, gli azzurri sono rimasti imbattuti negli ultimi 3 precedenti. Milan che dal 2020 al 2023 ha sempre sbancato il "Maradona" e l'ultimo successo è anche il più clamoroso, 0-4 datato 2 aprile 2023 con Rafa Leao autore di una doppietta e reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. Antonio Conte è in vantaggio su Massimiliano Allegri negli scontri diretti: 6vittorie a 2 con 2 pareggi.

Leao marcatore in Napoli-Milan: si attende il ritorno del portoghese

Dopo aver saltato l'ultima partita di campionato ed essere stato tolto dai convocati del ct del Portogallo, Rafa Leao ha speso queste due settimane per rimettersi in forma. Il numero 10 giocò una delle migliori partite in rossonero proprio al "Maradona", nella sfida dei quarti di finale di Champions League del 2023, dove mandò in tilt la difesa dei partenopei. Storica anche la doppietta nell'incredibile 0-4 in campionato. 9 reti in questo torneo, ultima gioia personale un mese fa contro la Cremonese.

Pronostico Napoli-Milan: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.08 8.00 info 1.08 1.08 info 1.09 1.09 info 1.06 1.06 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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