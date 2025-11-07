Pronostico Parma-Milan, Allegri è imbattuto da 10 anni con i ducali

Ultima partita per il Milan prima della terza sosta internazionale: rossoneri che vanno in trasferta a Parma e hanno l'occasione per balzare, se pur momentaneamente, al comando della classifica in attesa dell'impegno del Napoli il giorno dopo a Bologna. Rossoneri che hanno rialzato la testa vincendo contro la Roma e che stanno pian piano recuperando gli infortunati. Occhio però alla squadra di Carlos Cuesta, avversario sulla carta inferiore ma le maggiori trappole fin qui sono arrivate dalle provinciali, come si evince dal ko contro la Cremonese e dal pareggio contro il Pisa.

Pronostico Parma Milan, la sfida ai raggi X

Da una parte una delle migliori difese del campionato, ossia il Milan che ha incassato appena 7 reti di cui appena una in trasferta; dall'altra il peggior attacco in assoluto, quello del Parma, con appena 5 reti all'attivo in 10 partite. Momento complicato per gli emiliani che nelle ultime cinque partite hanno raccolto solamente 2 punti, frutto di altrettanti 0-0. Ultimo e unico successo datato 20 settembre contro il Torino. Milan in serie positiva da 9 partite e per quel che riguarda le gare in trasferta è reduce da due pareggi, contro Juventus e Atalanta. Solo una volta fin qui la squadra di Massimiliano Allegri ha segnato più di due reti, nella sfida contro l'Udinese del 20 settembre.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "no goal" è quella più probabile, assestandosi mediamente sull'1.75 mentre nel caso entrambe trovassero la rete troviamo quote che pagano anche oltre due volte la scommessa, col picco di 2.10. Poca fiducia per una partita con almeno 3 reti, infatti la quota Under 2.5 paga fino a 1.74. Più alto l'Over 2.5 che paga fino a 2.10 la giocata.

Parma Milan pronostico, le ultime notizie

Adrien Rabiot e Santiago Gimenez stanno svolgendo un allenamento personalizzato e non saranno a disposizione per la trasferta di Parma. Tutto regolare, invece, per il resto della rosa, Christian Pulisic compreso. Da valutare l'impiego dello statunitense, che è stato dispensato dagli impegni con la sua nazionale. Per il Parma dubbio Ondrejka che sembra però vicino al rientro in campo e dovrebbe essere convocato, così come Emanuele Valeri mentre sono indisponibili Oristanio, Frigan e Almqvist per infortunio e Ordonez per squalifica.

Pronostico Parma-Milan, i precedenti

Confronto numero 73 tra le due squadre con 17 vittorie del Parma, 38 del Milan e 17 pareggi. Rossoneri che non vincono in Emilia da quattro anni: 1-3 nell'aprile del 2021. Il risultato più recente è il successo del Parma per 2-1 nella seconda giornata della passata stagione. Il pari manca da 6 anni e mezzo: 1-1 nell'aprile 2019. Partita che molto spesso ha regolato diversi gol: negli ultimi 6 precedenti in Emilia l'Over 2.5 si è verificato 4 volte e l'opzione "goal" 5 volte. Prima volta di Carlos Cuesta contro il Milan, mentre Allegri ha sfidato il Parma 14 volte, vincendo 10, pareggiando 2 e perdendo 2. L'ultimo ko ben 10 anni fa quando il tecnico livornese allenava la Juventus. Allegri ha anche perso una volta da allenatore del Milan, nell'ottobre 2013: 3-2 per i ducali.

Parma-Milan pronostico, si sbloccherà Nkunku?

Con l'infortunio di Santiago Gimenez e un Pulisic che presumibilmente non partirà dall'inizio, con ogni probabilità vedremo al fianco di Rafa Leao il francese Christopher Nkunku. L'ex Chelsea è ancora a secco in Serie A, fermo al gol contro il Lecce. Nell'ultimo turno contro la Roma ha giocato la sua prima partita da titolare, fermandosi al palo. In carriera, soprattutto a Lipsia, ha dimostrato di avere una certa confidenza con la rete: nella stagione 2021/22 arrivò a 20 gol in Bundesliga. Serve solo sbloccarsi.

