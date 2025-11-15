Pronostico Portogallo-Armenia, senza CR7 è la grande occasione per Rafa Leao

Il Portogallo ha sprecato due clamorosi match point: prima il pareggio nel finale contro l'Ungheria, poi la sconfitta in Irlanda con tanto di espulsione di Cristiano Ronaldo, che sarà pertanto squalificata. Ultima occasione per qualificarsi direttamente, in casa contro l'Armenia. Tutto lascia pensare a una facile vittoria considerando l'ultimo posto in classifica dei caucasici e il fattore campo. Roberto Martinez, senza il suo fuoriclasse col numero 7, farà affidamento più che mai su Rafa Leao, che nelle ultime uscite contro il Milan ha fatto grandi cose.

Leao marcatore in Portogallo-Armenia. È l'occasione per diventare l'uomo qualificazione

Solo 27 minuti per Rafa Leao a Dublino, con l'ingresso in campo alposto di Joao Felix col Portogallo già sotto 2-0. Anche nella partita precedente ha raccolto una mezz'ora scarsa, sempre contro l'Irlanda e l'ultima partita da titolare risale a marzo, in UEFA Nations League contro la Danimarca. Senza Cristiano Ronaldo potrebbe essere la sua grande occasione. Il gol manca da un anno esatto: 15 novembre 2024 dove partecipà alla goleada contro la Polonia. Quando il gioco si fa duro, i veri campioni devono cominciare a giocare. E Leao ha l'occasione per diventare l'uomo che porta il suo Portogallo ai Mondiali per la settima edizione consecutiva.

