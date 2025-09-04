Pronostico Ucraina-Francia, Rabiot presente e galvanizzato dal trasferimento al Milan

Bocce ferme nei campionati europei e col mercato finito tutte le attenzioni sono concentrate sulle nazionali. Si entra nel vivo delle qualificazioni ai Mondiali e non mancano le partite di alto livello, tra di esse Ucraina-Francia. Partita che peraltro i tifosi milanisti seguiranno con grande attenzione, perché oltre a Mike Maignan c'è il nuovo acquisto Adrien Rabiot, ufficializzato nell'ultimo giorno di mercato e che ha sostenuto le visite mediche dal ritiro della nazionale francese prima di apporre la firma con i rossoneri. Per il commissario tecnico Didier Deschamps è un pilastro ed è destinato ad esserlo anche per Massimiliano Allegri. Primo impegno che si gioca sul neutro di Breslavia a seguito della guerra in Ucraina. Poi i bleus giocheranno in casa contro l'Islanda

Rabiot marcatore in Ucraina-Francia, il centrocampista sarà galvanizzato dal trasferimento al Milan?

Adrien Rabiot è uno dei veterani della nazionale francese. La sua prima presenza è del novembre 2016 e in questi nove anni ha vissuto molti alti e bassi. Basti pensare ai due anni fuori dal giro per aver rifiutato la convocazione nel 2018. Cosa che gli ha fatto perdere il Mondiale in Russia, vinto dalla Francia. Sarà titolare quattro anni dopo in Qatar, così come agli Europei del 2021 e 2024. Anche in estate, con la Nations League da giocare, è stato in 3 occasioni su 4 nell'undici iniziale. Il gol gli manca da quasi un anno, quando con una doppietta ha steso la nostra Italia. Le altre vittime sono state Kazakistan, Croazia, Australia e Gibilterra.

