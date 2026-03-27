Pronostico USA-Belgio, sfida fra milanisti. Pulisic non segna in Nazionale dal 2024

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Per gli Stati Uniti un importante test a tre mesi dal Mondiale che giocheranno in casa. Arriva il Belgio, ormai da anni una big e per anni al primo posto nel ranking FIFA. La partita darà anche spunti d'interesse in casa Milan vista la presenza da una parte di Christian Pulisic e dall'altra di Koni De Winter e Alexis Saelemaekers dall'altra.

Pronostico marcatore USA-Belgio: PULISIC SEGNA 3.30 info 2.80 info 3.15 info 2.62 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Stati Uniti-Belgio, è tempo di sbloccarsi per il capitano

Christian Pulisic è senza dubbio il giocatore più importante della selezione USA nonché uno dei migliori marcatori di sempre: attualmente al quinto posto con 32 centri, una statistica ferma al novembre 2024 quando andò in rete nella CONCACAF Nations League contro la Giamaica. Da allora diverse convocazioni mancate e 4 presenze dove ha avuto poco minutaggio anche per problemi fisici. Sbloccarsi con la propria Nazionale potrebbe essere anche d'aiuto per le prestazioni col club: al Milan in questo 2026 non è ancora riuscito a trovare la via del gol.

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