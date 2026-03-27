Pronostico USA-Belgio, sfida fra milanisti. Pulisic non segna in Nazionale dal 2024
Per gli Stati Uniti un importante test a tre mesi dal Mondiale che giocheranno in casa. Arriva il Belgio, ormai da anni una big e per anni al primo posto nel ranking FIFA. La partita darà anche spunti d'interesse in casa Milan vista la presenza da una parte di Christian Pulisic e dall'altra di Koni De Winter e Alexis Saelemaekers dall'altra.
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Pulisic marcatore in Stati Uniti-Belgio, è tempo di sbloccarsi per il capitano
Christian Pulisic è senza dubbio il giocatore più importante della selezione USA nonché uno dei migliori marcatori di sempre: attualmente al quinto posto con 32 centri, una statistica ferma al novembre 2024 quando andò in rete nella CONCACAF Nations League contro la Giamaica. Da allora diverse convocazioni mancate e 4 presenze dove ha avuto poco minutaggio anche per problemi fisici. Sbloccarsi con la propria Nazionale potrebbe essere anche d'aiuto per le prestazioni col club: al Milan in questo 2026 non è ancora riuscito a trovare la via del gol.
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