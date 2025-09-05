Pronostico USA-Corea del Sud, Pulisic torna in campo dopo aver saltato la Gold Cup

Non solo qualificazioni ai Mondiali in questa settimana internazionale. C'è chi, come gli Stati Uniti, in qualità di paese organizzatore, ha già il pass per la fase finale e sfrutta questo periodo per mettere a punto la squadra che giocherà a giugno. Per l'occasione Christian Pulisic torna a disposizione di Mauricio Pochettino, dopo aver saltato in estate la Gold Cup. La nazionale a stelle e strisce se la vedrà il 6 settembre contro la Corea del Sud e il 10 settembre contro il Giappone. Curiosamente sotto la guida dell'ex allenatore di Tottenham e Paris Saint-Germain, gli USA non hanno mai pareggiato vincendo 10 partite e perdendone 6.

Pulisic marcatore in USA-Corea del Sud, Capitan America a una rete dal quarto posto

Nonostante i soli 26 anni, Pulisic è uno dei veterani di questa nazionale e il giocatore con più presenze tra i convocati per queste due partite. A soli 17 anni l'esordio con la selezione maggiore, nel marzo 2016 in amichevole contro il Guatemala. Due mesi dopo il primo gol contro la Bolivia. Da allora Pulisic ha segnato altre 32 volte ed è già al quinto posto dei migliori marcatori, a un gol da Eric Wynalda. Il primo posto è occupato da Clint Dempsey e Landon Donovan a quota 57. Se guardiamo la media-gol però, Pulisic è il migliore di tutti con 0.41 reti a partita. Sotto la guida di Pochettino, Pulisic ha giocato 5 partite segnando un gol, ormai dieci mesi fa, contro la Giamaica in CONCACAF Nations League.

