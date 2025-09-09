Pronostico USA-Giappone, Pulisic vuole lasciare il segno

Pronostico USA-Giappone, Pulisic vuole lasciare il segnoMilanNews.it
Oggi alle 01:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Ultima amichevole in programma per gli USA di Christian Pulisic, che mercoledì 10 settembre alle ore 1:30 italiane affronteranno il Giappone al Lower.com Field di Columbus, in Ohio. Solo tre giorni fa il capitano della nazionale statunitense è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella sfida persa 2-0 contro la Corea del Sud, senza però riuscire a lasciare il segno.

Marcatore USA-Giappone, Pulisic punta a tornare protagonista

Christian Pulisic si prepara a vivere una serata speciale con la maglia degli Stati Uniti, pronto a scendere in campo per la sua gara numero 80 in nazionale nell’amichevole contro il Giappone. L’esterno del Milan non segna dal ritorno dei quarti di finale della CONCACAF Nations League Finals, quando fu decisivo nel 4-2 inflitto alla Giamaica. Con 32 reti all’attivo, Pulisic occupa il quinto posto nella classifica marcatori all-time della nazionale statunitense, a sole due lunghezze da Eric Wynalda. Un traguardo alla portata, che potrebbe già avvicinarsi nella sfida di Columbus. Dopo le polemiche estive legate alla sua scelta di rinunciare alla Gold Cup per recuperare energie in vista della nuova stagione, Capitan America vuole riconquistare la fiducia del ct Mauricio Pochettino. E quale modo migliore se non tornare al gol davanti al pubblico americano?

Scommesse marcatore USA-Giappone: PULISIC SEGNA
snai3.50info
netwin3.50info
bet3653.00info
netbet3.50info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
netbetfino a 55 euro, con 5€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan