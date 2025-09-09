Pronostico USA-Giappone, Pulisic vuole lasciare il segno
Ultima amichevole in programma per gli USA di Christian Pulisic, che mercoledì 10 settembre alle ore 1:30 italiane affronteranno il Giappone al Lower.com Field di Columbus, in Ohio. Solo tre giorni fa il capitano della nazionale statunitense è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella sfida persa 2-0 contro la Corea del Sud, senza però riuscire a lasciare il segno.
Marcatore USA-Giappone, Pulisic punta a tornare protagonista
Christian Pulisic si prepara a vivere una serata speciale con la maglia degli Stati Uniti, pronto a scendere in campo per la sua gara numero 80 in nazionale nell’amichevole contro il Giappone. L’esterno del Milan non segna dal ritorno dei quarti di finale della CONCACAF Nations League Finals, quando fu decisivo nel 4-2 inflitto alla Giamaica. Con 32 reti all’attivo, Pulisic occupa il quinto posto nella classifica marcatori all-time della nazionale statunitense, a sole due lunghezze da Eric Wynalda. Un traguardo alla portata, che potrebbe già avvicinarsi nella sfida di Columbus. Dopo le polemiche estive legate alla sua scelta di rinunciare alla Gold Cup per recuperare energie in vista della nuova stagione, Capitan America vuole riconquistare la fiducia del ct Mauricio Pochettino. E quale modo migliore se non tornare al gol davanti al pubblico americano?
