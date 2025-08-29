Quote marcatore Lecce-Milan

Il Milan giocherà a Lecce per la seconda giornata di Serie A. Rossoneri che devono immediatamente rialzare la china dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese. L'ultimo confronto in Salento ha visto il Diavolo vincere in rimonta 2-3, dopo essere stato sotto di due reti Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote marcatore Lecce Milan:

Marcatore Lecce Milan, Gimenez sfrutterà l'occasione?

Con l'infortunio di Rafa Leao, Massimiliano Allegri ha solo una punta a disposizione, ossia Santiago Gimenez che guiderà l'attacco. Il messicano era arrivato nella finestra invernale con grandi aspettative, non del tutto soddisfatte. 6 reti segnate, 5 delle quali in Serie A e una serie di prestazioni non sempre all'altezza. L'ex Feyenoord ha pagato lo scotto del passaggio dall'Eredivisie alla Serie A e il ritrovarsi in una squadra dove niente funzionava. Certo, la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con una prestazione negativa contro la Cremonese. Se dovesse fallire anche questa chance allora verrebbe messo in discussione anche il suo percorso al Milan.

Pronostico marcatore Lecce Milan: GIMENEZ 2.60 info 2.65 info 2.65 info 2.60 info

Pronostico marcatore Lecce Milan, Pulisic ha già colpito 4 volte

Nella storia di Lecce-Milan, il miglior marcatore di sempre è Andriy Shevchenko con 10 reti, seguito da Rafa Leao a 5 e Christian Pulisic a 4. Lo statunitense è giù salito sul podio di questa speciale classifica dopo sole 3 partite giocate contro i salentini: lo scorso 8 marzo ha segnato una doppietta al "Via del Mare" che ha permesso al Milan di ribaltare una situazione di svantaggio, regalando ai rossoneri tre punti. Pulisic ha inoltre segnato anche nella partita d'andata, vinta 3-0 e la stagione precedente, sempre vittoria per 3-0. Insomma, Capitan America ha evidentemente un conto aperto con questa squadra, la sua vittima preferita in Italia.

Lecce Milan pronostico: PULISIC MARCATORE 3.25 info 3.00 info 2.87 info 3.00 info

Modric marcatore Lecce-Milan, che sia l'occasione per il primo gol?

Grande attenzione attorno a Luka Modric, acquisto di maggior spessore di questa campagna acquisti del 2025. Il croato, sebbene si avvicini ai 40 anni, ha già mostrato la sua classe immensa, essendo l'unico di fatto a salvarsi nella serata nera contro la Cremonese. Allegri ci ha puntato subito come play, lui ha dispensato suggerimenti illuminanti e ci ha anche provato da solo. Nel corso della sua lunghissima e gloriosa carriera ha sempre segnato almeno un gol a stagione. E potrebbe essere Lecce l'occasione per sbloccarsi con la maglia del Milan.

Scommesse marcatore Lecce Milan: MODRIC SEGNA 5.25 info 5.00 info 6.00 info 5.20 info

